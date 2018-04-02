Apple, Kendi İşlemcisini Yeni Mac Serilerinde Kullanacak

Apple, tam anlamıyla bağımsız olabilmek ve özelleşmek için Intel ile bağlarını koparmaya hazırlanıyor. Bundan böyle Intel işlemcilerinin yerine geçecek Mac sistemine özel işlemcilerin yolda olduğunu belirten Apple, oldukça ciddi bir atılımın peşinde.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Mac Modelleri için yonga seti olarak Intel'le çalışan, işlemcilerini intelden sağlayan Apple yeni bir karara vardı. Bu akrara göre gelecekte Intel ile yollarını ayırma planları içerisinde olan Apple, Mac'lere özel çipset üretimi için hazırlıklara çoktan başladı. Planlar oldukça büyük görünüyor.

Hâlihazırda zaten bluetooth kulaklardan saatlere ve telefon modellerine kadar bu tür girişimler içerisinde bulunmuştu. Apple bu hamlesi ile üçüncü parti ortaklıklardan kurtularak kendi içerisinde daha tutarlı ve ihtiyaçlarına daha özel cevaplar verebilecek bir teknoloji ortaya koyacak. Bu plan başarı ile yerine getirilebilirse Mac cihazların sistem ile daha başarılı bir etkileşimde olacağı su götürmez bir gerçek.

Tabii ki bu girişimin baş kaybedeni de Intel olacak gibi görünüyor. Intel, Apple’ın bu açıklamasından sonra stok oranını anında %8 azaltmış durumda. Yani Intel, satış oranlarının zaman içerisinde azalacağının şimdiden farkına vararak önlemlerini almaya başladı. Apple’ın bu planı devreye sokması halinde Intel ile neredeyse tamamen yollarını ayırması bekleniyor.

Diğer bir yandan bu tür girişimler içerisinde olan tek şirket Apple değil. Alınan haberlere göre Amazon da Alexa’ya özel bir yonga seti oluşturma konusunda kolları sıvamış durumda. Biz kullanıcılar, bu tür adımların sektörün gelişimi üzerine etkilerini ve teknoloji devi şirketlerin git gide daha da kendilerine has olma yolundaki adımların çok yakında tecrübe edeceğiz.