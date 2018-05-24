Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, Alman otomotiv devi Volkswagen ile kendi otonom araçlarını geliştirmek için anlaşma sağladı.

Birkaç yıl önce ortaya çıkan söylentiler, teknoloji devi Apple’ın kendi otomobilini üretmeyi planladığını iddia ediyordu. Fakat Apple’ın asıl amacı sokaklara ‘Apple’ markalı araçlar sürmek değil, otomotiv endüstrisinin iPhone’unu ortaya çıkarmaktı. Daha sonra şirket bu fikirden vazgeçerek işin yazılım kısmına odaklandı.

Yine de Apple’ın otomotiv endüstrisinden elini tamamen çektiğini söyleyemeyiz. Şirket günümüzde 50’ye yakın araca teknolojik destek sağlıyor. Artık kendi otonom aracını yaratmanın zamanı geldiğini düşünen Apple, BMW ve Mercedes ile uzun süren fakat başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından Volkswagen ile anlaşma sağladı.

Fakat bu otonom araçlar son tüketici için geliştirilmeyecek. Volkswagen’in T6 Transporter minibüsleri üzerine inşa edilecek olan otonom araçların şasisi, çerçeveleri ve tekerlekleri orijinal model ile birebir aynı olacak. Fakat gösterge paneli ve koltuklar da dahil olmak üzere iç mekan tamamı ile Apple tarafından yeniden elden geçirilecek.

Apple, bu otonom araçları çalışanları için servis olarak kullanacak. Şirket, otonom araç üzerinde tam kontrole sahip olmak istiyor. Zaten BMW ve Mercedes ile anlaşamamasının temel sebebi de bu. Volkswagen ise Apple’a bu imtiyazı sağlayarak şirketin kendini otonom otomotiv alanında geliştirmesine olanak sağlıyor.