Apple Kendi TV Servisini Kuruyor!

Firma söylentilere göre bir kaç TV kanalı ile anlaşma yapmaya başladı.

Apple henüz televizyon işine elini atmadı, atmadı derken Apple TV gibi donanımların dışında kendi yayın servisini geliştirmedi desek daha doğru olur. Ancak hemen hemen her sektörde kendi adlarının geçmesini fazlasıyla seviyorlar. Şu an TV yayıncılığı ise Apple’a en yakın sektörlerden.





Sevdiğimiz bir çok dizinin (Game of Thrones, Dexter vb.) üreticileri olan HBO, Showtime ve Starz gibi kanallarla anlaşmaya gittiği söylenen Apple, aylık abonelik paketi ile yayıncılık sektörüne de adım atacak gibi duruyor. Hatta Apple’ın üzerinde çalıştığı sadece kanalların bulunduğu paketler değil, bu iş üzerine bir mobil uygulama bile gelmesi muhtemel.





Bu anlaşmalara dair resmi bir açıklama henüz firma tarafından yapılmadı. İlgili şirketlerin hiçbiri şu ana kadar bu söylentiler hakkında yorum yapmadı. Bu durumlar göz önüne alındığında, Apple’ın tıpkı evlerimizde kullandığımız Digiturk/Dsmart benzeri TV kanallarının bulunduğu bir hizmet üzerinde çalıştığı söylenebilir. Elbette uydu alıcısı veya çanak antenler olmadan internet aracılığıyla daha kaliteli hizmet vermek mümkün.



Böyle bir atılımın ülkemize gelmesi zaman alsa da bakalım Apple’ın bu yöndeki çabaları nereye varacak.