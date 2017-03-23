Teknoloji devi Apple, iCloud'ta bir açık bulduklarını ve milyonlarca iOS hesabını silebileceklerini iddia eden Türk hacker grubuna cevap verdi.

Son günlerde 'Fappening 2.0' adı verilen olayla birlikte Apple'ın iCloud sistemindeki sistem açıkları nedeniyle onlarca ünlü ismin fazlasıyla kişisel fotoğraflarının internete sızdırıldığı yönündeki haberleri duyuyoruz. iCloud'taki sistem açıklarıyla ilgili bir iddia da Türk hacker grubu Turkish Crime Family'den geldi.

Turkish Crime Family, ortaya attığı iddiasında 500 milyondan fazla iCloud hesabına erişebileceklerini ve milyonlarca iOS hesabını silebileceklerini söyleyerek Apple'ı tehdit etti ve Apple'dan bunu yapmamak için para talebinde bulundu. Hacker grubu Apple'a kanıt olarak ise bazı hesaplara ait ekran görüntüleri sundu.

Konu kısa sürede gündeme otururken Apple yetkilileri Fortune'un internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bir Apple yetkilisi, bu sistemde herhangi bir sistem açığının olmadığını ve kendilerine iletilen ekran görüntülerinin daha önceki sızıntılarda yer alan listelerdeki hesaplar olduğunu söyledi. Turkish Crime Family, 7 Nisan'a kadar Apple'dan 75.000 bitcoin ya da 100.000 dolar değerinde iTunes hediye kartı istiyordu. Konuyla ilgili bu hacker grubundan ise henüz bir açıklama yok.