Apple, Kırmızı iPhone 8 ve Renkli Bir iPhone X Geliyor!

Dev şirket Apple, iPhone satışlarından pek memnun değil. Samsung’un Galaxy S9 atağından sonra yeni bir atılıma ihtiyaç duyan şirket, kırmızı iPhone 8 ve henüz ne renk olduğu bilinmeyen yeni bir iPhone X piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Apple, satışları düştüğü zaman arttırmak için çeşitli stratejilere sahip bir şirket. Örneğin geçtiğimiz yıl, iPhone 7 modellerinin kırmızı bir renge sahip versiyonlarını piyasaya sürmüştü. Bu rengi de AIDS’e dair bir farkındalık kampanyası ile bütünleştiren şirket, böyle şeylere anlam yüklemeyi çok seviyor.

Kırmızı iPhone 7 modelleri beklenildiği gibi satışları tekrar alevlendirmişti. Araya giren yaz mevsiminden sonra iPhone 8 ve ve iPhone X ile tanıştık. Şirketin satış rakamları hiç de beklediği gibi olmadı. iPhone X fiyatından, iPhone 8 ise iPhone X'un gölgesinde kaldığından dolayı büyük bir ilgiyle karşılanmadı. Sonradan gelen Samsung atağı ise Apple’ı iyice zorlamaya başladı.

Umudu yine kırmızı renkli bir iPhone 8 piyasaya sürmekte arayan şirketin bu gelişmesi neredeyse kesinlik kazandı. Ancak yeni bir rengini görmeyi beklediğimiz iPhone X hakkında net bir detay bulunmuyor. Elimizde sadece geçen hafta gündeme gelen Rose Gold (altın gül) seçeneği iddiaları var.

Apple’ın Product RED projesi bu sefer ne kadar ilgi görecek bilinmez. Ancak işin içinde AIDS gibi bir hastalığa karşı yürütülen farkındalık projesi de var. Bunu sürekli hale getirmek ve satışların azaldığı dönemlerde uygulamak biraz fırsatçılık kokuyor.

Şirketin yıl sonuna doğru yeni ve ekonomik bir iPhone modeli piyasaya sürmeyi planladığına dair iddialar hala olduğu yerde duruyor. Anlaşılan o ki Apple, yeni ofisine geçtikten sonra bazı şeyleri çok daha gizli tutmayı başarıyor. Gene de bekleyip görmekte fayda var.

Apple, 27 Mart Salı günü (yarın) yeni bir iPad lansmanı düzenleyecek. Eğer bir sürpriz olursa yeni iPhone renklerini bu lansmanda resmileştirebiliriz. Bu sefer yeni ve ucuz bir model olması beklenen yeni iPad modelinin eğitim odaklı olduğu söyleniyor.