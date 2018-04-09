Apple, HIV/AIDS virüsü ile mücadele için gelirlerinin bir kısmını bağışlayacağı iPhone 8 Product Red'i resmi olarak tanıttı. Cihazın hem teknik özellikleri hem de fiyatı standart iPhone 8 ile birebir aynı.

Geçtiğimiz yıl iPhone 7 Product Red ile ilk kez kırmızı renkte bir iPhone satışa sunan ve hayranlarından olumlu geri dönüş alan Apple, bu yıl da aynı hamleyi gerçekleştiriyor ve iPhone 8’ın satışa sunulmasından aylar sonra iPhone 8 Product Red’i tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7 Product Red’in tek eleştirilen yanı, beyaz ön yüzeye sahip olmasıydı. Çoğu kişi siyah ön yüzeyin kırmızı metal gövdeye daha çok yakışacağını düşünüyordu. Apple, hayranlarından gelen bu geri dönüşlere kulak vermiş olacak ki iPhone 8 Product Red, siyah ön panelle karşımıza çıktı.

Cihaz teknik özellikler açısından standart iPhone 8 ile birebir aynı. Fark ise iPhone 8 Product Red’den elde edilecek gelirin bir kısmının tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi HIV/AIDS virüsü ile mücadele için global fona bağışlanacak olması. Apple geçtiğimiz yıl iPhone 7 Product Red satışları sayesinde 160 milyon dolarlık bağış gerçekleştirmişti.

Eğer hali hazırda bir iPhone 8 sahibiyseniz ya da yeni bir iPhone almak istemiyorsanız sorun yok. Zira HIV/AIDS virüsü ile mücadelede Apple’ın yanında olmak isteyen herkes Product Red aksesuarlardan alabilir. iPhone 8 Product Red’in ABD’de ön siparişleri yarın başlayacak ve cuma gününden itibaren de Apple Store’larda satışa sunulacak. Cihazın Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı belli olur olmaz sizleri bilgilendireceğiz.