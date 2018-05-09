2018’in en çok tartışılan meselelerinden olan bilgi gizliğili, Apple’ı harekete geçirdi. Konum bilgilerinizi otomatik olarak farklı alıcılarla paylaşan uygulamalar, artık App Store’da yer almayacak. Firma, temizlik işlemlerine başladığını bildirdi.

Apple, uygulama mağazasında bulunan, hem kendisinden hem de kullanıcılardan habersiz bilgi paylaşımı yapan uygulamaları tek tek kaldırmaya başladı. Nerede olduğunuz, gün içinde nerelerde bulunduğunuz gibi verileri depolayıp, para kazanmak amacıyla farklı şirketlere gönderen casus yazılıma sahip uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyordu.

Bu paylaşım için kullanıcıdan açık bir şekilde izin almadan hareket eden uygulamalar, Apple’ın hizmet politikalarını da ihlal ediyorlar. Şirketin yönergeleri, kullanıcıların konum paylaşmalarını kendi kontrollerine bırakan maddeler içeriyor.

Apple’ın aldığı bu kararın ardında, Avrupa Birliği ülkelerinde 25 Mayıs’ya yürürlülü girmesi beklenen Genel Veri Koruma Yönetmeliği var. Bu yönetmelik, teknoloji şirketlerinin kullanıcların bilgilerini korumaları konusunda önemli bir baskı aracı haline geldi. Aynı şekilde WhatsApp’ın 16 yaşından küçüklere kapatılması da bu yönetmelik sayesinde gerçekleşti.

Engellemelerden etkilenen geliştiricilere gönderilen bildirimle Applle, uygulamaların yeniden mağazaya yüklenebileceğini belirtti. Bunun için geliştiricilerin konum paylaşma hizmetlerini, kullanıcı inisiyatifine bırakan düzenlemeler getirmeleri gerekecek. Geliştiricilerin bir diğer seçeneği ise uygulamaların konum paylaşma özelliklerini kapatmak olacak.

Şu ana kadar bu durumdan hangi uygulamaların etkilendiği ve kaç uygulamanın kaldırıldığı ise net değil. Apple, konu hakkında bir açıklama yaptığı taktirde bunu sizlere aktaracağız.

Facebook’un Cambidge Analytica gibi dış kaynaklı, güvenilir görünen bir şirketin uygulamasıyla 87 milyon insanın kişisel bilgilerini çaldırması, tüm şirketlerin üzerindeki baskıyı arttırdı. Tüm sorumluluğu üzerine alarak siber hırsızlığı hafife aldıklarını söyleyen Zuckerberg, beklediklerinden de fazla sayıda uygulamaların kullanıcı verilerine eriştiğini ima etmiş ve 2.2 milyar üyesinin tamamını uyarmıştı. Aynı durum, Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama mağazaları için de geçerli olabilir.