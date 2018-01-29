Kötü iPhone X Satışlarını LCD Ekranlı iPhone Telafi Edecek!

iPhone X tasarımı ve özellikleri ile çoğu Apple hayranından geçer not alsa da cihazın yüksek fiyatı satışları derinden etkiledi. Apple, 2018 yılında tanıtacağı 6.1 inç LCD ekranlı yeni iPhone modeli ile bu durumu düzeltmeyi umuyor.

KGI Securities’in dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılarla 2018 model iPhone’ların tedarikçi raporları ve detaylarını içeren bir not paylaştı. Kuo’nun notuna göre Apple, önceki sızıntılarla da tutarlı olarak 5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekranlı iki yeni iPhone modeline ek olarak bir tane de 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone modeli tanıtacak.

Yeni OLED ekranlı iPhone’ların pil kapasitelerinden bahseden Kuo, 6.5 inç ekranlı modelin 3300-3400mAh bir pile, 5.8 inç ekranlı modelin ise 2700-2800mAh bir pile sahip olacağını belirtiyor. 5.8 inç OLED ekranlı iPhone X’da da 2716mAh batarya olduğunu düşünürsek Apple’ın 2018 model iPhone’larda da pil kapasitesini genişletmeyeceğini söyleyebiliriz.

5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekranlı iPhone’ların pilleri iPhone X’da olduğu gibi L şeklinde olacak. 6.1 inç LCD ekranlı model ise 2850 - 2950mAh bir pile sahip olacak. Bu pil iPhone 8 Plus’ınkinden daha büyük olsa da standart dikdörtgen biçiminde olacağı için cihaza hatırı sayılır miktarda ağırlık ve kalınlık katacağını belirtelim.

Kuo, iPhone X’un yüksek fiyatı nedeni ile tüketiciler tarafında beklenilen ilgiyi görmediğini, bunun da LCD ekranlı 6.1 inçlik iPhone için bir fırsat olduğunu belirtti. Kuo’nun tahminlerine göre LCD ekranlı iPhone, 2018 yılındaki iPhone satışlarının %50’sini oluşturacak. Cihazda iPhone X’da olduğu gibi Face ID olsa da çift kamera ve 3D Touch bulunmayacak.

Kuo, 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone’un geliştirme aşamasında biraz gecikme yaşanacağını, fakat üç yeni iPhone modelinin de Eylül ayında tüketicilere sunulacak şekilde hazır olacağını belirti. Kuo’nun daha önce paylaştığı notlara göre 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeli 700 ile 800 dolar arasında olacak ve tasarımı iPhone X ile benzer olacak.