Apple, geliştirdiği Takvim 2 uygulamasına kripto madencilik için özellikler ekledikten sonra App Store’dan uygulamayı kaldırdı.

Apple’ın kripto madencilik için ürettiği takvim uygulaması çok fazla güç gerektirmesi nedeniyle App Store'dan kaldırıldı. Uygulamaya eklenen ve arka planda çalışan Monero adında kripto para birimi cihazların güç kullanımının büyük oranda artmasına neden oldu. Uygulamanın geliştiricisi, Apple ile anlaşma sağladıktan sonra madencilik özelliklerini kaldırarak tekrar uygulamayı App Store’a yükleyecek.

Takvim 2’nin (Calendar 2) Apple'ın Takvim uygulamasının gelişmiş bir sürümü olması gerekiyordu, ancak kullanıcıların Monero erişmelerine izin veren premium bir seçenek eklemesi amacından şaşmasına neden oldu. Uygulamada kaynaklanan madenci sorunları işlemcinin %200 çalışmasına neden oldu. Bu durum bilgisayarda başka hiçbir şey yapamamanız anlamına geliyor.

Uygulamayı App Store’dan kaldıran Apple, geliştiricisi Qbix’e uyarıda bulundu. Qbix’in uygulamayı geri yüklemek için bataryanın hızlı tüketilmemesi ve bilgisayar kaynaklarının gereğinden fazla kullanılmaması gibi gerekenleri yerine getirmesi gerekiyor. 3 gün boyunca kullanılan uygulama 2 bin dolar değerinde Monero birimi kripto madencilik yaptı.

Yaşanan by durum Apple’ın madencilik uygulamaları konusunda ilk hamlesi olma özelliğini taşıyor ve gelecekte benzer suçları işleyen diğer uygulamalarında kaldırılacağı anlamına geliyor. Monero madencilik işlemleri, daha fazla işlemci dostu hale getirildikten sonra belki de tekrar kullanılmaya başlayabilir.