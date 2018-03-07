Apple Kullanıcı Üyelikleri Dark Web’de Satılıyor

Apple kullanıcılarının hesaplarını ele geçiren kişiler, bunları Dark Web’de 60 TL karşılığında satıyorlar.

İnsan kaçakçılığından çocuk pornosuna kadar her şeyin gerçekleştiği Dark Web, Apple kullanıcı üyeliklerini satmaya başladı. Çeşitli yollarla ele geçirilip, satılan üyelikler Apple müşterilerine ait. Kolay yoldan gelir elde etmek isteyen kişiler, ilk olarak web siteleri ve kimlik avı postalarıyla kullanıcıların ad, parola gibi bilgilerine ulaştılar. Bu hesaplar üzerinden harcama yapmak yerine nakit para kazanmak isteyen hackerlar, üyelikleri satmaya başladı. Son zamanlarda sizlerde Apple kullanıcı adı ve giriş bilgilerinizi isteyen kimlik avı e-postaları aldıysanız bunun nedeni Dark Web’de 60 TL’ye satılması olabilir.

Bunun yanı sıra Dark Web’de bankamatik kartı, kredi kartı ve Amazon, Walmart gibi çevirim içi alışveriş hesapları da satılıyor. Bu hesapları ele geçiren kişiler içerisindeki parayla harcama yapmak yerine daha düşük değerlere satmayı tercih ediyorlar. Bu durum hem yakalanma riskini azaltıyor hem de elden çıkarmayı kolaylaştırıyor.

Yapılan araştırmalara göre Dark Web’de 600 TL değerinde satılan bir paypal hesabından 6000 TL civarında harcama yapılabiliyor. Ayrıca, içerisindeki bakiyenin %10’u değerine satılan kart ve hesapları satın almak isteyen birçok kişi bulunuyor. Üyeliklerinizin Dark Web gibi yerlerde satılması sonrası tüm limitlerinizin birden dolduğunu görmek istemiyorsanız iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmanızı öneririm.