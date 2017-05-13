Apple, Karanlık Verilere Erişebilen Bir Şirketi Satın Aldı!

Makine öğrenimi konusunda dünyanın gelecek vaat eden şirketlerinden Lattice Data, 200 milyon dolar karşılığında Apple bünyesine katıldı.

Bildiğiniz gibi günümüzde büyük verinin önemi sıkça konuşuluyor ve geleceğin teknolojilerinde büyük verinin etkin bir rol oynayacağı hemen hemen her konferansta gündeme geliyor. Ancak bir de işin 'karanlık veri' tarafı da var. İşte geleceğin teknolojilerini asıl şekillendirecek şey olan veriler 'dark data' ya da 'karanlık veri'.

Bu durumun farkında olan Apple, makine öğrenimi alanında büyük verinin yanı sıra kullanıcılarının paylaşmak istemese bile saklanan verilerini ya da diğer bir değişle 'karanlık verilerini' öğrenebilen Lattice Data şirketini 200 milyon dolar karşılığında satın aldı. Artık şirketin birbirinden yetenekli 20 mühendisi Apple için çalışacak.

Apple'ın bu veri şirketinden özellikle akıllı asistanı Siri'yi gelecekte önemli bir yere konumlandırabilmek için faydalanacağı, şirketin makine öğrenimi teknolojileri sayesinde Siri ve diğer uygulamalarının kullanıcıları çok iyi tanıyacağını düşünüyor. Öte yandan Lattice Data şirketinin kullanıcıların gizli tutulan verilerini de öğrenmesi, kişisel gizliliğimiz açısından endişe verici. Eğer Apple ve Lattice Data'nın ortak çalışmaları başarılı olursa gelecekte hakkımızda tüm sırları bilen, bize çok yardımcı olabilecek ama kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz şeyleri daha öğrenebilecek insanlardan daha tehlikeli bir yazılım yaratacak. Tabii muhtemelen Apple, bu şirketi makine öğrenimi için kullanacağını ve kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeyeceğini belirterek görünürde bir güven ortaya koyacaktır.