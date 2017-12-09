Apple, Kullanıcı Gizliliğini İhlal Etmeden Veri Toplacak

Önceleri iOS 10 klavyesi, Spotlight aramaları ve Notlardan veri toplayan Apple, artık daha fazla kaynaktan veri toplayacak olmasının yanı sıra kullanıcı gizliğinin de garantisini verdi.

Kullanıcı verileri teknoloji çağında çok büyük bir önem taşıyor, birden fazla yastık ile uyumamın yada ballı yoğurt yememin ne gibi bir önemi var diye düşünebilirsiniz, ancak bu önemsiz gibi görünen bilgiler bazı firmalar için çok değerli. Apple ise kullanıcı gizliliğini ihlal etmeden bu verileri toplamanın peşinde çünkü kişisel hakların yok sayılması ile ilgili bir dava ile karşılaşmak istemiyor.

Apple, iOS 10’u yayınlaması ile birlikte kullanıcı verilerini toplayacak bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Sistemin çalışma mantığı kullanıcıların ilgi alanlarını listeleyip bu verileri gerekli yerlerde kullanmak, aynı zamanda sistem anonim olduğu için hiç bir şekilde ilgi alanının kime ait olduğunu saklamıyor ve paylaşmıyor. Güvenliği arttırmak amacı ile veriler Apple sunucuları yerine kendi cihazınızda şifrelenerek saklanıyor.

Bir örnek ile anlatmak gerekirse ‘’Apple ormanı inceliyor ancak ağaçlara bakmıyor’’ diyebiliriz. ‘’Ağaçlara bakmadan orman nasıl incelenir?’’ derseniz, bence de incelenemez bir şekilde kullanıcı isimlerine de ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Neyse ki sistem isteğe bağlı ve siz istemedikçe kimse sizin kişisel yaşantınıza burnunu sokmuyor.

Apple’ın bu verilere neden ihtiyaç duyduğunu ve ne amaçla kullandığını merak ediyorsanız, şimdilik tek amaç bizlere daha iyi bir deneyim yaşatmak. Örneğin sevebileceğimiz emojiler önermek ve klavye optimize etmek olabilir. Ancak bu verilerin Apple tarafından ileride alıcı firmalara satıp satmayacağı merak konusu. Peki, sizce Apple gizlilik ihlali yapmadan veri toplayabilir mi?