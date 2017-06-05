Kullanıcıların iOS 11’de Görmek İstedikleri 11 Özellik

Apple'ın her yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı geldi çattı. Firma, gelecek yenilikler hakkında ser verip sır vermiyor, ancak hayal kurmak serbest: iPhone kullanıcılarının iOS 11'de görmek istedikleri 11 özelliği sıraladık.

Apple’ın yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı bugün düzenleniyor. Firma, hala güncellemeler ve yeni geliştirmeler konusunda kullanıcılarını şaşırtabiliyor. Bu nedenle her konferans öncesi olduğu gibi havaya yine biraz gizem hakim. Özellikle Apple Müzik konusunda büyük bir güncelleme yapılacağı söylentiler arasında. Fakat Apple politikaları gereği bu konularda hiç renk vermiyor. Bu nedenle hayal kurmakta özgürüz! Apple kullanıcılarının üzerinde durduğu iOS 11’de olması istenilen 11 özelliği listeledik.

1- İkonların istenilen ızgaralara yerleştirilebilmesi düzenlenebilmesi.

2- Çalınmalara karşı iPhone kapatılırken Touch ID girişi istemesi.

3- iPad’deki “Picture-in-picture” özelliğinin iPhone’a da gelmesi.

4- Google Chrome gibi diğer tarayıcıların varsayılan olarak ayarlanabilmesi.

5- Yazı karakterleri olan klavyenin üst kısmına bizi diğer bir sekmeye geçmek zorunda bırakmayacak sayılar kısmının eklenmesi.

6- Klavyede kaydırarak yazı yazabilmek için “Swipe Typing” özelliğinin gelmesi.

7- iPhone kamerasına manuel modun gelmesi.

8- Kamera uygulamasının içinde hazır olarak video çözünürlük ayarlarının gelmesi.

9- Android’deki gibi telefon araması yapacakken dial pad’den bağlantılarınıza ulaşabilme özelliğinin gelmesi.

10- Çoklu görev yönetiminin daha iyi yapılabiliyor olması.

11- Siri’nin yapay zekasının daha gelişmiş bir biçimde güncellenmesi.