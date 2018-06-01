Apple Kullanıcılarının iOS 12'den Bekledikleri 8 Özellik

iOS 12'nin tanıtımı yaklaştıkça Apple hayranlarının merakları da artıyor. Peki Apple kullanıcıları iOS 12'den hangi özellikleri bekliyor? İşte sorunun cevabı.

Apple’ın yazılım ürünlerinin yeni sürümlerini tanıtacağı Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2018’in başlamasına yalnızca günler kaldı. MacOS, WatchOS ve tvOS gibi yazılımlardaki gelişmelerin ve yeniliklerin tanıtılacağı etkinliğin yıldızı ise şirketin mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 12 olacak.

Apple’a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, iOS 12’yi geliştirirken yeni özelliklerden çok performansa ve kararlılığa odaklanmış durumda. Fakat bu durum, şirketin iOS 12 ile birlikte hiç yeni özellik tanıtmayacağı anlamına gelmiyor. Yine de Apple kullanıcılarının beklentilerinin şirketin sunacağından fazla olduğunu söyleyebiliriz.

İşte Apple kullanıcılarının iOS 12 ile tanıtılmasını beklediği 8 yeni özellik:

1- Gruplandırılmış Bildirimler

Apple, iOS 11 ile birlikte bildirim merkezini yeniledi. Fakat temel olarak hala tüm bildirimler kronolojik olarak sıralanıyor. Dolayısı ile yalnızca mesajlarınızı kontrol etmek isteseniz dahi tüm bildirimlere göz atmanız gerekiyor. Apple kullanıcılarının iOS 12’den en büyük beklentilerinden biri, aynı uygulamadan gelen bildirimlerin tek bir bildirim kartında toplanması. Böylece kullanıcılar belirli bir uygulamanın bildirimlerine bakmak için tüm bildirimleri kontrol etmek zorunda kalmayacak.

2- Karaklık Mod (Gece Modu)

iOS arayüzü genel olarak beyaz arka plan üzerine siyah metinler olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım şık ve estetik dursa da özellikle düşük ışıklı ortamlarda gözü fazlasıyla yormaktadır. Bu nedenle Apple kullanıcılarının iOS 12’den bir diğer beklentisi de cihazın tüm arayüzünü etkileyen bir karanlık modun ya da diğer adı ile gece modunun gelmesi. Elbette ki bu mod, uygulama arayüzlerini etkilemeyecek.

3- FaceTime’da Grup Görüşmeler

Günümüzde pek çok uygulama birden fazla kullanıcının aynı anda görüşme gerçekleştirmesine imkan tanımaktadır. Son olarak ise dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup görüntülü ve sesli görüşme özelliğini test etmeye başlamıştı. Hal böyleyken FaceTime’ın da grup görüşmelerden uzak kalması söz konusu olamaz. Fakat Apple’ın böyle bir özellik üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.

4- Daha İşlevsel Çoklu Görev

Apple, iOS 11 ile birlikte iPad’lerin gerçek çoklu görev işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağladı. Fakat Apple kullanıcılarına göre şirketin iPhone X’daki bazı jestleri iOS 12 ile birlikte iPad’lere getirmesi, çoklu görev özelliğinin çok daha işlevsel olmasını sağlayabilir.

5- Daha Akıllı Siri

Sesli asistanlar söz konusu olduğunda Siri’nin Amazon’un Alexa’sı ve Google’ın Google Asistan’ı karşısında fazlasıyla zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Apple kullanıcıları, bu konuda ciddi iyileştirmeler bekliyor. Neyse ki iOS 12 ile ilgili sızıntılardan bazıları şirketin Siri’yi yeniden hayata döndürmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini söylüyor.

6- Notlar Uygulamasına OKT Desteği

Apple için notlar uygulamasını fazlasıyla geliştirdiğini söyleyebiliriz. Fakat gerçekleşen her gelişme, kullanıcıların şirketten daha fazlasını beklemesine neden oluyor. Pek çok Apple kullanıcısına göre Notlar uygulamasına gelebilecek bir optik karakter tanıma(OKT) özelliği, uygulamanın çok daha efektif bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir. Böylece elinizde bulunan metinleri kolaylıkla Notlar uygulamasına taratabilir ve dijital ortama aktarabilirsiniz.

7- iPhone’lar İçin Çoklu Görev

iPhone’larda ekranı ikiye bölme ve aynı anda iki uygulamayı birden çalıştırabilme özelliği hala bulunmuyor. Bu özellik her uygulama için kullanışlı olmasa da ekranın üstünde galeri uygulaması, altında ise e-posta uygulaması açıkken galeriden fotoğrafları sürükleyip e-posta olarak atmak oldukça pratik olabilir.

8- Animoji Karaoke

Apple’ın animoji özelliği hala iPhone X’a özel olarak karşımıza çıkıyor. Özellik son derece eğlenceli gibi görünse de yapabildikleri sınırlı olduğu için kullanıcıların çok da ilgisini çekmiyor. Fakat Apple kullanıcılarına göre Animoji Karaoke özelliği, sosyal medyanın bir anda animojilerle dolmasını sağlayabilir.