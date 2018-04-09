Facebook’un 87 milyon insanın kişisel verilerini Cambridge Analytica isimli bir araştırma şirketiyle paylaşması, bu verilen seçim kampanyalarında kullanılmasının ardından kriz büyüyor. Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak, konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Camridge Analytica skandalı, dünyanın ilk ve en büyük veri krizlerinden birisi olma yolunda adım adım ilerliyor. Öyle bir kriz ki siyasal ve politik alandan tutun da kişisel hakların ihlaline kadar çok geniş bir yelpazede ilerliyor. 2.2 milyar üyesi olan Facebook ve CEO Zuckerberg, bu ihlalin daha geniş boyutlarda olduğunu sık sık vurguluyor.

Artık kesin bir şekilde biliyoruz ki Facebook, sosyal medya mecrası olarak elinde bulundurduğu bilgiler aracılığıyla reklamcılık yapıyor. Ancak bunu yaparken bizler sadece ücretsiz hizmet kullandığımızı düşünüyoruz. Halbuki Facebook’tan biz ücret alsak yeridir, çünkü bizim kişisel bilgilerimiz, Facebook’u bugünlere getirdi.



Steve Wozniak

Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak ise tam da bu konuya parmak bastığı önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Facebook’un reklam özelliğini kaldırmaları durumunda ücret olması gerekeceğini söyleyen Zuckerberg’in yardımcısı Sheryl Sandberg, tüm kullanıcıları tedirgin etmişti.

Tim Cook ise Apple’ın Facebook skandalıyla asla ilgilenmeyeceğini dile getirmişti. Bu görüş, Wozniak’tan da destek aldı. Woz’un şu açıklamaları, iki şirket arasında yeni bir düelloya neden olabilir:

"Apple, gelirini iyi ürünlerle elde eder, kullanıcılarıyla değil. Facebook dediğinizde, ürün sizsiniz demektir. Kullanıcılar hayatlarının her detayını Facebook'a veriyorlar... Facebook bundan çok reklam parası kazanıyor. Bu karların hepsi kullanıcı bilgilerine dayanıyor, ancak kullanıcılar bu karlardan hiçbirini hiçbirini geri almıyorlar."

Wozniak’in bu değerlendirmeleri eşliğinde bir kere daha gözlerimizi çevirdiğimiz Mark Zuckerbeg’i çok zor bir hafta bekliyor. Salı günü (10 Nisan) senato karşısında gönüllü olarak ifade cerecek olan Zuck, ertesi gün bir başka konseyde kendisini ve şirketini aklamaya çalışacak.