Apple, Japonya'nın eksi tarihi bir şehri olan Kyoto'da yeni bir mağaza açıyor ve bu mağaza için işe alımlara başladı.

Şirket şu an yönetim, büro elemanları ve saha çalışanları işe alıyor. Kyoto, diğer bazı Japon şehirlerinden daha küçüktür. Fakat aynı zamanda ülkenin eski başkentidir ve tapınaklar, İmparatorluk yapıları gibi birçok turistik yere sahiptir.

Apple'ın Japon perakende varlığı, çoğunlukla üç mağaza ve özel bir Apple Watch outletinin bulunduğu Tokyo'da toplanmıştır. Kalan noktalar Aichi, Fukuoka, Miyagi ve Osaka arasında dağılmış durumdadır.

Kyoto'da nerede yeni dükkan inşa edileceği veya ne zaman açılacağı henüz belli değil. Apple genellikle lüks alışveriş bölgelerinde inşa etmeyi ve açılışlarını iPhone lansmanlarına veya en azından tatil alışverişlerine bırakmayı tercih ediyor. Apple 500 mağaza noktasına da hızla yaklaşıyor. Nitekim Kyoto, diğer yerlerin ne kadar çabuk açılacağına bağlı olarak 500'üncü olma konumuna erişebilir.