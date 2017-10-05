Kulaklık Girişi Kaldırma Olayına Google da Katıldı

Geçen sene Apple'ın kulaklık girişini kaldırması Android cephesi tarafından büyük alay konusu olmuştu. Dalga geçen arkadaşlara duyurulur, Google'da telefonlarına kulaklık girişi eklemiyor.

Apple’ın geçen sene kulaklık girişini kaldırmasıyla dalga geçen milyonlarca Android kullanıcısı bu haber pek hoşunuza gitmeyebilir, çünkü dün Google’ın duyurduğu yeni Pixel 2’de de kulaklık girişi bulunmuyor.

Apple kulaklık girişini kaldırdığında bunun nasıl bir kullanım imkanı sunacağı merak ediliyordu. Aradan geçen 1 senede bazı Apple kullanıcıları için hala büyük bir sorun olan 3.5 mm jak girişi sorunu genel olarak unutulmuş gözükse de Google Pixel 2 ile birlikte yeniden gündem olacak gibi duruyor.

Geçen sene sorun yaşamayacağımız güvencesini veren Apple, bu sene piyasadaki en büyük rakiplerinden Google tarafından da onay aldı. 3.5 mm trendine son vermek isteyen telefon üreticileri, bunu yaparak kablosuz kulaklıklara destek vermeye başladı.

Açıkçası ben hala kulaklık girişi olmasından yanayım. Sennheiser gibi üst düzey kablolu kulaklık satın alan veya almak isteyen müşterilerin elini kolunu bağlayan bu yeni trend, kulaklık seçimlerini bir hayli daraltıyor. Belki de Google ve Apple gibi firmaların amacı da tam olarak budur. Ürün yelpazesini azaltarak kendi kulaklıklarını ön plana çıkarmak ve daha çok satın alınmasını sağlamak. Apple ve Google’ın dışında HTC, Motorola ve Xiaomi’lerde kulaklık girişinden vazgeçmiş üreticiler oldu. Huawei’nin de 2017 bitmeden çıkaracağı amiral gemisinde 3.5 mm jakından vazgeçeceği biliniyor.

Samsung’un AKG ile olan birlikteliğinden dolayı 3.5 mm jakından ne zaman vazgeçeceği bilinmiyor, ancak Google’ın da bu trende katıldığı düşünülürse Samsung ve LG gibi üreticilerin kulaklık girişinden vazgeçmesi uzun sürmeyecektir.

Peki, sizce 3.5 mm jaklara veda etmeye hazır mıyız? Belki de binlerce TL vererek telefondan müzik dinlemek için satın aldığımız kulaklıklar ne işe yarayacak? Yorumlarınızı bekliyorum.