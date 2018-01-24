Qualcomm'a Avrupa Birliğinden 1.2 Milyar Dolar Ceza!

2011-2016 yılları arasında Apple'a kendi çipsetlerini kullanması için para ödediği ortaya çıkan Qualcomm'a Avrupa Birliğinden 1.2 milyar dolar para cezası geldi.

Avrupa Birliği, ABD merkezli çipset üreticisi Qualcomm’u 2011-2016 yılları arasında Apple ile yaptığı gizli anlaşmalar sonucunda antitröst (tekelleşme karşıtı) yasaları ihlal ettiği gerekçesi ile 997 milyon avro (1.2 milyar dolar) para cezasına çarptırdı.

Avrupa Birliği rekabet komiseri Margrethe Vestager, gerçekleştirdiği basın açıklamasında Qualcomm’un 2011-2016 yılları arasında Apple’a milyarlarca dolar ödeyerek kendi 4G çipsetlerini kullanmaya zorladığını söyledi.

Vestager’in açıklamalarına göre Qualcomm, Apple’ı kendi çipsetlerini kullanmaya zorluyor ve bunun için milyarlarca dolar ödüyordu. Apple şartları kabul etmek zorunda kalıyordu, zira Qualcomm ile yapılan anlaşmayı bozmak ciddi miktarda tazminat ödemesini gerektiriyordu.

Bu durum Intel gibi Qualcomm’un çipset üretimindeki rakipleri otomatik olarak devre dışı bırakıyordu ve sektörde bir tekelleşmeye neden oluyordu. Konuyu uzun zamandır inceleyen AB, Qualcomm’un tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

Apple, 2016 yılına kadar iPhone ve iPad’lerdeki 4G çipsetlerini Qualcomm’dan temin etti. Teknoloji devinin Qualcomm ile sözleşmesi 2016 yılında sona erdi ve iPhone 7’ler ile birlikte şirket cihazların Intel üretimi çipler kullanmaya başladı.