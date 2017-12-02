Apple, Mac App Store'da 32-Bit Uygulamaları Kabul Etmeyecek

Geliştirici web sitesinde Cuma günü yeni bir blog yazısı yayınlayan Apple, 1 Ocak 2018'den itibaren Mac App Store'da 32-bit uygulamaları kabul etmeyeceğini duyurdu.

Apple, Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2017 konferansı sırasında 32 bitlik uygulamaların hem iOS 11 hem de macOS High Sierra işletim sistemi için ileride desteklenmeyeceği konusunda uyarmıştı. Son yaptığı açıklamada şirket, uygulama geliştiricilerine; 1 Ocak 2018'den itibaren 32-bit uygulamaları Mac Store'a gönderemeyeceklerini ve mevcut uygulamaları Haziran ayına kadar 64-bit'e güncellemeleri gerektiğini bildirdi.

MacOS High Sierra Apple’ın 32-bit uygulamalar için ödün verdiği son macOS sürümü. Önümüzdeki yaz WWDC 2018 sırasında şirket tarafından duyurulacak bir sonraki büyük makro OS sürümü olan 10.14 yayınlandığında, 32-bit için destek kesilecek ve yalnızca 64-bit programlar çalıştırılacak. Apple, geliştiricilere MacOS içerisinde uygulamalarının kullanıma devam edebilmesi için 64 bit’lik sisteme geçiş yapmalarını öneriyor.

MacOS, verimsiz 32 bit kodunu kullanan uygulamalardan vazgeçen tek bilgisayar işletim sistemi de değil, pek çok Linux tabanlı işletim sistemi popüler olan Ubuntu ve Arch Linux da dahil olmak üzere daha verimli olan 64-bit mimariye geçmeye hazırlanıyor. Apple'ın Geliştirici Programı, geliştiricilerin tüm dünyadaki milyonlarca Mac kullanıcısına uygulama dağıtmalarını sağlıyor, eğer macOS uygulamalarının dağıtılması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.