Apple, Mac İçin ARM Tabanlı Bir Çip Geliştiriyor

Apple’ın Mac’e özel ARM tabanlı bir çip set üzerinde çalıştığına dair söylentiler var. İddialara göre bu çip set, Intel işlemcilerle birlikte görev yapacak ve düşük güç gerektiren görevleri hallederek daha fazla güç tasarrufu sağlayacak.

Bloomberg’in yaptığı habere göre Apple, şu anda Mac için bir ARM çip seti üzerinde çalışıyor. Bu yeni çipset, düşük güç gerektiren görevleri halletmek için mevcut Intel işlemcilerle birlikte görev yapacak.

Haberde belirtilene göre bu ARM çip seti, bilgisayarın uyku modundayken yazılım güncellemesi ve e-postaları kontrol etmek gibi görevleri gerçekleştirmesine izin veren bir macOS özelliği olan Power Nap (Güç Uykusu) gibi görevleri idare edecek. Bu tarz görevleri yeni çip sete atamak, daha fazla güç tasarrufu yapılmasını sağlayacak.

Apple’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu MacBook Pro’da bulunan Touch Bar da ARM tabanlı bir işlemci olan T1’i bünyesinde barındırıyordu ve T1, Touch Bar’ın görevlerini idare ediyordu. Bu yeni ARM çip set de benzer bir tarzda olacak, fakat Touch Bar’ın yaptığından daha fazla görevi üstlenecek.