Apple, Macbook Air'in Fişini Çekmeye Hazırlanıyor

Gelen dedikodulara göre, 2018 yılında radikal kararlar alması beklenen Apple'ın, Macbook Air modelini piyasadan çekmeye hazırlandığı konuşuluyor.

Bu sene itibarı ile 10. yılını kutlayacak olan Apple Macbook Air'in, Apple tarafından piyasadan çekileceği dedikoduları ortaya çıktı. Daha öncesinde Powerbook ve iBook için de 2006 yılında benzer prosedürler uygulayan Apple, bunun yerine farklı bir model üretmeye hazırlanıyor olabilir.

2016 yılında, Macbook Air'in 11 inçlik modelinin üretimini durduran Apple, 13 inçlik model için de 2018 yılı içerisinde benzer bir strateji güdebilir. Elbette bu karar Apple'ın bu piyasadan çekileceği anlamına gelmiyor. Bunun yerine Apple'ın $1000 bandında, yeni bir Macbook Pro duyuracağı dedikoduları var. Özellikle cihazın ince bir tasarıma ve güçlü bir donanım sahip olmasının, işlemci ve ekran değişikliğine gidilmesinin de olası oluğunu söyleyebiliriz.

Elbette yeni bir Macbook Pro'nun, mevcut modeller $1300 seviyesinde satılırken, $1000 gibi bir fiyatla çıkış yapacağı dedikodusu fazlasıyla iyimser gibi görünüyor. Buna karşın Macbook Air'in piyasadan çekilmesi fikri ise oldukça mantılı gibi. Önümüzdeki dönemde bu konuyla alakalı Apple'dan bir açıklama gelmesini bekliyoruz.