Apple, MacBook Pro'yu Kaby Lake İle Güncelliyor!

MacBook Pro'lar Kaby Lake ile daha güçlü hale geliyor.

Hem Apple, hem de teknoloji sektörü açısından yılın en önemli etkinliklerinden biri olan WWDC 2017'de Apple, pek çok yeniliği gün yüzüne çıkardı ve çıkarmaya da devam ediyor.

Bildiğiniz gibi Intel, bir süre önce yeni işlemcileri Kaby Lake'leri görücüye çıkarmış ve bilgisayar sektörünün önde gelen firmaları yavaş yavaş yeni modellerinde Kaby Lake kullanmaya da başlamışlardı. İşte bu furyaya son olarak, WWDC 2017 kapsamında yeni iMac'lerini tanıtan Apple'da eklenmişti ve iMac'in 7.nesil Kaby Lake işlemci ile geleceği duyurulmuştu. Şimdi ise Apple, MacBook Pro serisine 'Kaby Lake dopingi' yapmaya hazırlanıyor.

Kaby Lake işlemci ile güncellenmiş MacBook Pro modelleri, fiyat bağlamında iMac'ler kadar el yakar olmasa da etiketler yine de yüksek. Yeni işlemci güncellemesinin ardından MacBook Pro'ların fiyatları şöyle olacak: