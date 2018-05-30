Apple, macOS High Sierra 10.13.6 Beta'yı Yayınladı

macOS'un bir sonraki yazılım güncellemesi olacak olan 10.13.6'nın ilk betası yayınlandı.

Apple, macOS High Sierra 10.13.6'nın ilk geliştirici betasını yayınladı. High Sierra'nın altıncı güncellemesi olan 10.13.6'nın, 10.13.5'te düzeltilmemiş olan hataları gidereceği ve bazı performans iyileştirmeleri sağlayacağı söyleniyor, fakat henüz kritik bir değişiklik olup olmadığına dair detay yok.

Mac kullanıcıları güncellemenin beta sürümüne, eğer Apple Beta Software Program, Customer Seed Program ve iOS Developer Program üyesiyseler cihazlarında yer alan yazılım güncelleme sekmesinden doğrudan ulaşabilirler. Aynı zamanda 4 Haziran'da başlayacak olan Apple WWDC'de şirket, macOS 10.14'ü yayınlamayı planlıyor. Ancak bu yeni yazılımın da detayları henüz ortaya çıkmış değil.

Aynı zamanda yeni bir Mac cihazının da tanıtılacağı düşünülüyor. iOS 12'nin de tanıtılacağı WWDC etkinlikleri 4 Haziran'da başlayacak ve 8 Haziran'a kadar devam edecek.