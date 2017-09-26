iOS 11’in ardından Mac, iMac ve MacBook kullanıcılarının uzun süredir beklediği macOS’un yeni sürümü, Apple tarafından indirmeye sunuldu.

Yeni sürümle birlikte tüm Apple kullanıcıları, daha hızlı ve güvenli bir işletim sistemi deneyimine erişecekler. Ayrıca kullanıcı odaklı bazı özellikler de gelmiş durumda.

Safari’nin 11.0 sürümü, High Sierra güncellemesi ile güvenlik anlamında kullanıcılarını memnun edecek. Örneğin Safari üzerinden bir ürünü araştırdığınızda, karşınıza o ürünle ilgili farklı reklamlar çıkmayacak. Bu da botların sizi izlemesinin önüne geçildiği anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcılarına ‘tercih hakkı’ da tanıyan Apple, Safari’nin son sürümü ile isteyenlerin bu engeli istedikleri sitede kaldırmasına olanak tanıyor.

Fotoğraflar uygulaması da High Sierra ile bazı yeniliklere kavuşuyor. iOS’un App Store arayüzünü andıran tasarımla birlikte Fotoğraflar uygulamasındaki görsel düzenlemelerini daha detaylı şekilde yapabileceğiz.

Yeni sürümle birlikte Spotlight üzerinden artık uçuşlarda da arama yapılabilecek. Örneğin menüde bulunan arama ikonuna tıklayarak Spotlight’ı aktif edip uçuş kodunuzu buraya yapıştırmanız yeterli olacak.

Son olarak bazı kullanıcılar tarafından macOS’un en çok kullanılan uygulamalarından olan Notlar, yeni High Sierra ile artık tablo oluşturmamıza ve bunu düzenlememize olanak sağlayacak. Önceki sürümde Notlar, tabloları desteklemiyordu.

macOS High Sierra’yı indirmek için App Store’a gidip High Sierra görseline tıklamanız ve sol taraftaki ‘indir’ yazısına tıklamanız yeterli.