Apple Mağazaları Önündeki Devasa iPhone X Kuyrukları

Dünyanın en pahalı iPhone modeli için günler öncesinde Apple mağazalarının önlerine doluşan "teknoloji aşığı" insanların görüntülerini derledik.

Büyük gün geldi çattı ve iPhone X bugün satışa sunuldu. Fakat satışa sunuldu dememize rağmen telefona şu anda ulaşmak pek mümkün değil. Telefonu ön siparişle satın alan kullanıcılar mutlu mesut telefonlarını kullanadursunlar, günler öncesinden Apple Store’un karşısında beklemeye başlayan kullanıcılar telefonları satın almayı bekliyorlar. Tüm dünyada inanılmaz bir coşkuyla karşılanan iPhone X, mahalle pazarlarında görülmeyecek kalabalıklarla karşı karşıya kaldı.

"Nefes alanına ihtiyacınız var!": iPhone X'un satışa sunulmasından bir gün önce Apple'ın Orchard yolunda bulunan mağazası

Dünyanın dört bir yanından çekilen görüntüler, kullanıcıların iPhone X’u nasıl merak ettiklerini gösteriyor. Yüzlerce, hatta belki binlerce metrelik kuyruklar oluşturan insanlar, iPhone X satın almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Telefonu satın almayı kafaya koymuş bazı insanlar 2-3 günden beri Apple Store’ların önünde kamp kurmuş vaziyetteler. Telefonun satılmaya başladığı bu günde ise kuyruklar kontrol edilemeyecek boyutlara geldi.

Apple Sdyney mağazasındaki kuyruk iPhone 6'dan bu yana gördüğüm en uzun çizgi.

Örneğin Singapur’da paylaşılan bir tweet’te, Apple Store’un dışarısındaki insanların videosu çekildi. Muhtemelen bu videoda yer alan insanların çok büyük bir kısmı, evlerine telefonu satın alamadan dönecekler.

Apple Ginza mağazasında iPhone X kuyruğu. Sanırım 2 blok uzunluğunda

Apple ön siparişleri olabildiğince sınırlı tutarak, telefonları Apple Store’lara yönlendirmiş durumda olmasına rağmen, bu kadar kullanıcıya yetecek kadar bir telefonun mağazalarda olup olmadığı bilinmiyor. Dünyanın dört bir yanında kaosa yol açan iPhone X kuyrukları polislerin gözetimi altında tutuluyor. Bazı insanlar kuyruktaki insanlara yerleri için para teklif ediyorlar.