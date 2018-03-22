Apple Mesajların Okunmasına Neden Olan Hatayı Düzeltecek

Apple cihazlara iOS 11 ile eklenen bildirim ayarı’nın Siri’de neden olduğu hatayı düzelteceğini duyurdu.

Geçtiğimiz gün iOS 11 güncellemesi sonrası oluşan Siri hatasını sizlere duyurmuştuk. Apple, MacRumors'a yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve önümüzdeki günlerde yapılacak bir güncellemeyle düzelteceklerini duyurdu. Telefon kilitliyken ve mesaj ön izlemeleri kapalı konumdayken üçüncü taraf uygulamalar için kilitli ekran bildirimlerinin okumasına izin veren hata, iOS 11.2.7 veya iOS 11.3’te tamamen düzeltilecek.

iOS’ta varsayılan olarak bildirimlerinizin ön izlemesi yalnızca telefonunuzun kilidi açıkken, Face ID gibi bir kimlik doğrulama formu aracılığıyla gösteriliyor. Ancak oluşan hata sonrasında Siri, telefonunuz kilitli olsa dahi üçüncü taraf uygulamalardan gelen bildirimleri sesli olarak okuyor. Bu hatadan faydalanarak telefona fiziksel erişimi olan herkes tuş kilidini bilmese dahi özel mesajlara erişim sağlayabiliyor.

Herkes, oluşan hata sayesinde iPhone’ların yanında bulunan Siri etkinleştirme tuşuna basılı tutup bildirimlerin okunmasını isteyebilir. Apple, üzerinde çalışmaya başladığı düzeltmeyi yayınlayana kadar sorun iOS 11.3 beta ve iOS 11.2.6 işletim sistemli cihaz sahiplerini üzmeye devam edecek. Peki, siz Apple’ın hatayı düzeltmek için aceleci davranmaması konusunda ne düşünüyorsunuz?