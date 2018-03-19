Teknoloji devi Apple, son yıllardaki en büyük AR-GE yatırımlarından birisini gerçekleştirerek, yeni nesil MicroLED ekranını geliştirmek için kolları sıvadı. Gizli olarak yürütülen projenin detayları sızdırıldı.

Bloomberg, Apple’ın büyük bir adım atararak kendi ekranını geliştirme aşamasında olduğunu yazdı. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone ve diğer farklı donanımlarının ekranları için Samsung ve LG gibi isimlerle anlaşıyor. Örneğin iPhone X satışları, Apple’dan sonra en çok Samsung’a kazandırıyor. Çünkü ekran panelleri Samsung tarafından üretiliyor.

Apple, bir donanım devi olabilmek adına gerekli adımları atmaya başladı. Bunun için ilk ve en önemli yollardan birisi olan ekran teknolojileri konusunda kendi bandrolünü kullanmak istiyor. Elimize ulaşan detaylara göre firma, Kaliforniya’daki gizli bir tesiste çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca bunun için miktarı bilinmemekle birlikte milyonlarca dolar yatırım yaptığı konuşuluyor.

Söz konusu ekran projesinin T159 kod adıyla gizli tutulduğu da gelen bilgiler arasında. Üretilecek ekranların kullanılacakları ilk ürünler de iPhone ve Apple Watch gibi cihazlar olacak.

Apple’ın sonraki adımı ve projesindeki nihai amacı ise, yeni ekranları giyilebilir bilgisayarlarında kullanmak. Şirket an itibariyle bilgi vermekten veya değerlendirme yapmaktan kaçınıyor.

MicroLED ekran nedir?

Bu yeni nesil ekran paneli teknolojisi, ekranlı cihazların daha ince bir gövdeye sahip olmasını sağlıyor. Diğer taraftan mevcut OLED ekranlara kıyasla daha parlak görüntüler sunup, daha az güç tüketiyorlar. Ancak mevcut OLED teknolojisi bile hala üreticilere ve kullanıcılara büyük sorunlar yaşatıyor ve hayatımıza henüz tam anlamıyla girebilmiş değil.

Bizlerin OLED teknolojisini gitgide daha yaygın şekilde kullanmaya başladığı yıllarda Apple, MicroLED ekranlı cihazlarını piyasaya sürmek için hazırlanacak. Uzmanlar, ilk MicroLED’li iPhone için 3 ila 5 yıl beklememiz gerektiği görüşündeler.

Apple, kendi bataryalarını ve diğer elektronik birimlerini kendi bandrolüyle üretme çağına büyük hızla giriş yapıyor. Bu nedenle diğer dev firmaların önemli bir kar aracı olan iPhone gelirlerlinden zamanla yoksun olacaklarını ve zarar edeceklerini söylemek mümkün.

Sadece bu haberle bile Apple’ın ortaklık ettiği Sharp, Synaptics, LG ve Japan Display şirketlerinin hisselerinde değer kayıpları yaşandı.