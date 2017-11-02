Milletvekili Ziya Altunyaldız, teknoloji devlerinin Türkiye'de Ar-Ge merkezi açması için temas halinde olduklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük şirketlerinin bulunduğu silikon vadisi, Apple, Microsoft, HP gibi devasa firmalara ev sahipliği yapıyor. Teknolojinin tüm dünyayı egale ettiği bir dönemde bu tarz firmalar, ülkeler için en önemli kalkınma temelleri olarak gösteriliyorlar.

Ülkemizde de milyonlarca ürün satan bu firmalar, Türkiye'ye gelme konusunda pek istekli değiller. Bu olayın farkına varan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, bu teknoloji devleriyle görüşmeler yaptıklarını ve ülkemizde Ar-Ge merkezi açma konusundaki toplantılara olumlu yanıtlar verdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Ar-Ge Reform Paketi sayesinde Türkiye’ye akın eden firmaların geçen sene 240 olan sayısı bu sene 600’e yaklaştı. Bu güzel oranı büyük teknolojili firmalarıyla devam ettirmek isteyen Altunyaldız, San Francisco’da bulunan Silikon Vadisi şirketleriyle görüştü. Bilgi ve Teknoloji komisyonu üyelerinin bizzat San Francisco’daki Silikon Vadisi’ni ziyaret ederek, şirketlerin düzenini yerinde incelediği açıklandı.

Bu görüşmeler çok yakında meyvelerini vermeye başlayacak. Dünyanın en büyük firması Apple başta olmak üzere Microsoft ve HP’nin ilgisini çeken Ar-Ge desteği, Türkiye’de bu firmalara ait Ar-Ge merkezleri kurulacağının sinyallerini veriyor. Altunyaldız yaptığı açıklamada, “Silikon Vadisi’ndeki tüm firmaların çalışma, etkileşim süreçleri ve ekonomik yapısını yerinde analiz ettik. Buradaki büyük markalar, ürünlerini dünyanın her yerinde satan Apple, Microsoft, HP ve diğer firmalar. Vadideki firmalarla Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açma konusunda önemli temaslarımız oldu. İlk temaslarımızda hiçbir olumsuzluk yok” dedi.

Türkiye, yapılan her 1 TL’lik Ar-Ge merkezi harcamasına 2,30 TL destek veriyor. Dünyada yalnızca bizim ülkemizde olan bu oran, firmaların Türkiye’yi tercih etmesini sağlıyor.

Geçmişte atılan adımlarla günümüzde otomotiv sektörünün ünlü firmaları ülkemizde faaliyet gösteriyor. Teknoloji şirketlerinin de aynı şekilde ülkemize yerleşmesi ve hem iş alanı hem de çeşitli ihracat hamlelerini yapması bekleniyor.