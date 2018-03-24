Apple, Mobil Oyun Geliştiricilerine Değer Veriyor

Apple'ın mobil oyunlar konusunda yaptığı ciddi yatırımlar bulunuyor. Geliştiricilere en iyi yazılım ve donanım uyumunu sunduğunu iddia eden Apple, konsol seviyesinde oyunculuğu iOS'a getirmek istiyor.

App Store'daki oyunların toplam indirmesi milyarları aştı. Geçtiğimiz hafta başlayan San Francisco'daki Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda Apple, oyun geliştiricilerine verdiği değerin çok yüksek düzeyde olduğunu açıkladı. Mobil platformların can damarı olan oyunlar, herkes tarafından seviliyor, bu yüzden platform sahipleri geliştiricilere büyük önem veriyor.

Mobil oyun piyasasında iOS'in App Store'una kıyasla, Google Play daha büyük bir piyasa hacmine sahip olsa da iOS platformundaki oyuncular tam 2 kat daha fazla harcama yapıyor. Apple'ın iOS, iPhone, iPad ürün pazarlama başkan yardımcısı Greg Joswiak, Apple'ın oyun geliştiricilerine verdiği önem hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Röportajda dikkat çeken detaylar şu şekilde:

Apple, mobil oyun platformu olarak bugüne kadarki en güçlü seviyesinde. Geliştiricileri hem donanım hem de yazılım konusunda en iyi seçeneklerle buluşturarak, en iyi mobil oyunların çıkmasına zemin hazırlıyor. Android'in çok çeşitli cihaz donanımlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde, iOS için oyun çıkarmak çok daha kolay. iOS kullanıcılarının %90'ı en güncel iOS sürümünü kullandığı için herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olmuyor.

Windows'un oyun piyasasındaki ezici üstünlüğü sayesinde en iyi oyunlar ilk olarak Windows'a çıkıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra Mac platformuna gelen veya hiç gelmeyen oyunlar, Mac kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratıyor. Bu durum, mobil platformlarda tam tersi yönde. En iyi mobil oyunlar ilk olarak iOS'e çıkıyor, bunun sebebi de az önce bahsettiğimiz nedenler.

iOS 11 ile birlikte gelen ARKit ve benzeri teknolojiler, geliştiricilere Apple tarafından sunulan en önemli teknolojiler olarak dikkat çekiyor. Donanım ve yazılım uyumu sayesinde en iyi AR deneyimi sunan şirket olduğunu iddia eden Apple, geliştiriciler tarafından oldukça seviliyor. Oyun geliştiricileri için A11 Bionic gibi, kendisinden sonra çıkan Android cihazların işlemcilerinden bile daha hızlı işlemciler üreten Apple, bu konuda takdiri hak ediyor.

App Store'un ilk çıktığı dönem olan 2008'de bu denli bir başarı elde edeceğini tahmin edemediğini söyleyen Joswiak, geliştiriciler için oluşturdukları bu platformun bugünkü konumuyla gurur duyduklarını belirtti. Epic Games'in geçtiğimiz hafta iOS için yayınladığı Fortnite ise, röportajın önemli konularından biri oldu. Fortnite'ın PC platformunun neredeyse aynısını mobil platforma sunmasının muhteşem olduğunu belirten Joswiak, iPhone X'in güçlü donanımı ile birlikte tam teşekküllü oyunların iOS platformuna gelmesinin önünün açıldığını belirtti.

Apple'ın mobil oyun geliştiricileri hakkında yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iOS cihazlarda bulunan oyunlar sizce yeterli mi?