Apple Music 30 Milyon Aboneye Ulaştı

Apple'ın müzik sağlayıcısı Music, Watch Series 3 ile birlikte bir popülarite desteği kazanarak 30 milyon aboneye ulaştı.

Apple'ın her platformda çalışan müzik sağlayıcı uygulaması, firmanın yeni nesil akıllı saatleri Watch Series 3 içine de entegre şekilde geleceği için Apple uygulamanın tanıtımına biraz hız kattı. Bu hızın meyvesi abone sayısındaki patlama oldu.

Apple Music yetkilisi Jimmy Lovine'in Billboard'a yaptığı açıklamada servisin 30 milyon aylık ödeme yapan aboneye ulaştığı belirtildi. Haziran ayından bu yana 3 milyon yeni abone kazanan Apple Music, 60 milyon aboneli lider Spotify'ın yarısı kadar aylık müşteriye sahip oldu. Bunun yanında Spotify'ın reklamlı ve ücretsiz versiyonunu kullanan kişi sayısı da tam 80 milyon. Burada görüldüğü üzere bir karşılaştırma yapmak pek mümkün değil.

İki servis arasında ufak bir farktan bahsedersek de durum şöyle; Apple Music, yeni kullanıcılarına 3 ay ücretsiz deneme fırsatı verirken Spotify böyle bir seçenek sunmuyor, kısaca paran yoksa reklam dinle diyor.

Apple'ın reklamlarını son derece hızlandırdığı Apple Music servisiyle ilgili Ekim'de yayınlanacak bir reklamın daha üzerinde çalışıldığı biliniyor. En son yayınlanan reklamı da alttan izleyebilirsiniz.

Apple Music, yakın zamanda Apple Watch Series 3'ün de yazılıma entegre edilecek, bu sayede masaüstü ya da mobil ortamda oluşturulan çalma listeleri otomatik olarak saate aktarılacak. Telefonsuz geleceğin temellerine biraz daha bizi yaklaştıran Apple, bunu tanıtmak için reklamlarla herkesi gazlamaya devam edecek.