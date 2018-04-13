Spotify'ın en büyük rakibi Apple Music, 40 milyon ücretli aboneye ulaştı. Dünya'nın en büyük ikinci ücretli müzik servisi olarak görünen Apple Music, yüksek büyüme oranıyla dikkat çekiyor.

Apple Music, resmi olarak 40 milyon ücretli aboneyi aştığını duyurdu. Bir müzik servisi için oldukça önemli bir kilometre taşı olan bu değer, Apple Music'in geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bu gelişmeyle beraber, daha önce Apple'ın çeşitli bölümlerinde görev yapan Oliver Schusser, Apple Music'in başına getirildi.

Schusser'in liderliğinde çok daha iyi yerlere gelmeyi hedefleyen Apple Music, Spotify'ın en büyük rakibi. Dünya genelinde 70 milyon ücretli abonesiyle Apple Music'ten daha büyük pazar payına sahip olan Spotify, "şu an için" alanının en iyisi. Büyüme oranlarına bakıldığında ise, ilginç bir detay dikkatlerden kaçmıyor. Spotify'ın aylık büyüme seviyesi %2 iken, Apple Music'te bu değer %5 olarak kayıtlara geçiyor.

Apple Music, Spotify'ın önünde gibi gözükmese de, işler biraz daha farklı olabilir. Spotify'ın zaman zaman verdiği ücretsiz veya çok ciddi indirimli üyelikleri de kattığımızda, Apple Music'in kullanıcı tabanı daha oturaklı görünüyor. Örneğin ücretsiz olduğu için 3 ay boyunca Spotify kullanıp, daha sonra üyeliğini yenilemeyenler azımsanamayacak düzeyde.

Apple Music'in bu başarısı, Apple'ın sıradan bir 'donanım' şirketi olmadığını ortaya koyuyor. App Store, Apple Pay ve Apple Music gibi servisler, Apple cephesinde iPhone'dan sonra en büyük kısmı oluşturuyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde bu servislerden 7.2 milyar dolar gelir elde eden Apple, 2018 yılının ilk çeyreğinde bu değeri 8.5 milyar dolara yükseltti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın gelecekte Apple Music, Spotify'ın tahtına oturabilir mi?