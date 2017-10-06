Apple Music Artık Facebook Messenger'ın da İçinde!

Facebook'un popüler çok amaçlı mesajlaşma uygulaması Messenger, Apple Music entegrasyonuna sahip oldu.

Müzik severlerin çok hoşuna gidecek bir güncelleme Facebook Messenger'ın başına geldi. Uygulamanın içine bir bot olarak entegre edilen Apple Music, kullanıcıların farklı atraksiyonları gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.

Eğer Apple Music'in paralı bir abonesiyseniz, Facebook Messenger üzerinden artık tüm şarkıları rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Eğer para ödemiyorsanız, yani aboneliğiniz yoksa da şarkılardan 30 saniyelik bir kesiti dinleyebileceksiniz. Şuan kullanıma açık olan entegrasyonu hemen kullanmaya başlayabilirsiniz çünkü herhangi bir güncelleme gerektirmiyor.

Hizmeti başlatmak için Messenger uygulamanızı açın, arama kısmına Apple Music yazın ve seçin. Bunun ardından bot size bir selam verecek, kısaca yapabildiklerinden bahsedecek. Yapabildikleri arasında şarkıcıya, albüme ya da türe göre öneriler yapabilmek en dikkat çekenler arasında. Bu botu ayrıca başka bir kişiyle olan konuşmanıza da eklemeniz mümkün. Bunu da yapmak için sol alt taraftaki "+" ikonuna tıklayarak sohbetleriniz sırasında karşı tarafa şarkılar gönderebilirsiniz.

Bot hakkında ilginç ve son bir bilgi olarak ise paylaşabileceğimiz şey, emojilere bile attığınıza göre farklı şarkılar önermesi olacak. Girip kendiniz denemenizde yarar var.