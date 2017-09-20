Apple Music Güncellendi: Google Assistant Desteği Geldi

Apple'ın müzik servisi Apple Music, yeni versiyonunda sosyal özellikler ve Google Assistant desteği getiriyor.

Apple Music'in son güncellemesi iOS, Android ve Web sürümlerine gönderildi. Güncellemenin ana özelliği sosyal profiller. Bu özellik sayesinde dinlediğiniz müzikleri arkadaşlarınızla paylaşmanız mümkün hale gelecek.

Android kullanıcıları için bir kaç sürpriz getiren güncelleme, yeni bir ana ekran widgeti içeriyor. Android 7.1.1 yüklü olan kullanıcılar ise yeni eklenen kısayollar sayesinde uygulamayı daha efektif kullanabilecekler. Bu kısayollar bildiğiniz üzere ana ekranda Apple Music ikonuna dokunup tutarak ulaşılabilecek ve uygulamanın en çok kullanılan özelliklerine hızlı erişim sağlayacak. Bunun dışında, Google Assistant kullanan Android kullanıcıları, Spotify ya da Google Music üzerinden istedikleri şarkıyı sesli komut aracılığıyla açabilmekteydiler. Bu sisteme şimdi dahil olan Apple Music, aynı işleve sahip oldu.