Öğrencilerin standart bireysel aboneliğe göre %50 indirimli müzik keyfi yaşamasına sağlayan Apple Music öğrenci aboneliği, ülkemizde kullanıma sunuldu.

Günümüzde 115’ten fazla ülkede hizmet veren ve 36 milyonu aşkın abonesi ile alanında önde gelen servislerden biri olan Apple Music, güncel müzik katalogları ile global anlamda bir müzik hizmeti sunarken ayrıca yerel müzik kataloglarıyla da kitlesini dünya çapında genişletmeyi başarmaktadır.

Apple Music, hali hazırda kullanıcılarına bireysel müzik dinleyicileri için 13.99 TL ve 6 kişiye kadar ‘aile’ olarak müzik dinlemek isteyenler için ise 20.99 TL’lik olmak üzere iki farklı abonelik paketi sunmaktadır. Kullanıcılar bu iki aylık abonelik paketinden birini seçerek Apple Music ile milyonlarca şarkının keyfini çıkarabilir.

Fakat Apple Music’in bir de sınırlı sayıda ülkeye sunduğu öğrenci aboneliği bulunuyor. Koşullara uygun lise ya da üniversite öğrencileri en fazla dört yıl geçerli olmak kaydı ile bireysel öğrenci aboneliği alabiliyorlar. Öğrenci aboneliğinin farkı ise standart bireysel aboneliğe göre %50 indirimli olması.

Apple Music, öğrenci aboneliği sunduğu ülke sayısını her geçen gün biraz daha arttırmakta. Öyle ki; son güncellemeden sonra öğrenci aboneliği sunulan ülke sayısı 82’yi buldu. İyi haber şu ki öğrenci aboneliği ülkemizde de kullanıma sunulmuş durumda. Dolayısı ile ülkemizdeki lise ve üniversite öğrencileri, aylık 6.99 TL’ye Apple Music abonesi olabilecekler.