Apple Music ve Drake, Tüm Zamanların Rekorlarını Kırdı!

Drake'in son albümü, internet yayını dünyasındaki dengeleri altüst etti ve Spotify'ı 30 milyon farkla geride bıraktı.

Drake'in yeni projesi More Life, Apple Music'te sadece 24 saat içinde 89,9 milyon adet albüm yayını gerçekleştirerek inanılmaz bir rekora imza attı. Apple sözcüsünün The Verge'ye verdiği demece göre, tüm müzik servislerinin tek günlük albüm yayın rekorları altüst edildi. Böylece Apple Music, bir günde 61,3 milyon kez albüm yayını hizmeti sağlayan Spotify'ı geride bırakmış oldu.

More Life, Saturday OVO Sound Radio organizasyonunun bugüne kadarki en büyük Beats 1 gösterisi. Spotify'ı yaklaşık 30 milyon gibi muazzam bir rakamla geride bırakmak hiç de kolay değil. Drake'in Apple Music ile olan bağları ve Beats 1'deki radyo programı dinleyicileri epeyce teşvik etti.

En iyi şarkı hangisi mi? En iyi şarkı, dinleme listesinin ilk parçası olan "Free Smoke" olarak belirlendi ve Apple Music'te açık ara birinci sıraya layık görüldü. "Portland" ve "Passionfruit" de ilk üç sırayı tamamlandı.