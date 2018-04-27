Apple Müzik, Ekstra 1 Ay Daha Ücretsiz Hizmet Hakkı Sunuyor

Apple, üç aylık ücretsiz deneme süresi sona eren abonelerine ekstra bir ay daha ücretsiz deneme süresi sunacağını açıkladı. Bu bağlamda teknoloji devi, müşterilerine daha fazla ücretsiz hizmet vererek kendine bağlamayı amaçlıyor.

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarını daha çok kendine çekmek için yeni bir yol izliyor. Bu bağlamda abonelerine 3 aylık deneme sürümü sunan Apple Müzik, şimdi süreleri dolan kullanıcılarına ekstra bir ay daha ücretsiz kullanım hakkı tanıyor.

Reddit kullanıcısı ashindn1I3, Apple’ın sunduğu teklif sonrası üç aylık ücretsiz deneme süresinin sona ermesinin ardından bir bildirim aldığını açıkladı. Bildiriyi kabul eden kullanıcı, uygulamayı bir ay daha ücretsiz olarak kullanacak olmasını ise onayladı. Şu an için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Hong-Kong kullanıcıları Apple tarafından push bildirimleri ve e-postalar aracılığı ile teklifi gördüklerini ifade ettiler.

Bu bağlamda Apple Müzik için fiyatlandırma ve promosyonlar ülkeden ülkeye değişse de, kullanıcılar durumdan oldukça memnun görünüyor. Diğer açıdan, Apple Müzik bazı ülke pazarlarında deneme sürümleri için de ufak ücretler talep edebiliyor. Hal böyle olunca da, bu ekstra 1 ay ücretsiz sürümün tam olarak herkes için geçerli olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün olmuyor.