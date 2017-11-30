Apple Müzik Patronuna Göre Spotify, Sektörün En Fakir Şirketi

Apple Müzik Patronu Jimmy Iovine'in açıklamalarına göre akış hizmetinde çok büyük karlar dönmüyor. Aylık ödeme sisteminin yetersizliğinden bahseden Iovine, Spotify'nin sektörü kötü etkilediğini düşünüyor.

70 ve 80'li yıllarda John Lennen gibi dünya starları ile birlikte faaliyet gösteren Apple Müzik Patronu Jimmy Iovine, müzik akışı ve özellikle Spotify hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Spotify’nin müzik endüstrisine çok fazla inanç vermemesini ve bu yüzden bu endüstriyi zor yılların beklediğini belirten Iovine, Spotify gibi aylık ödeme sistemi sunan firmaların yeni kararlar alması gerektiğini söylüyor.

Iovine’in Bilboard’a verdiği röportajda, Spotify’nin sanatçılara gerektiği kadar yardımcı olamadığını duyurdu. Apple, Google ve Amazon gibi şirketlerin sanatçılara daha fazla yardımcı olduğunu, ancak Spotify’nin parasal yetersizliğinden dolayı savunmasız kaldığını belirten patron, bunun ileride sonuçları olabileceğini açıkladı.

“Akış hizmetleri kötü bir durumda, herhangi bir alan olmadığı için para kazanamıyorlar” diyen Apple Müzik patronu, Google, Apple gibi firmaların bir şekilde ayakta durmaya devam edeceğini, ancak Spotify’yi çok zor günler beklediğini açıkladı. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un bir hamle yaparak Apple, Google ve Spotfy’nin altını oymak isteyebileceğini belirten Iovine, bu durumla karşılaşıldığında buna karşı koyamayacak firmanın Spotify olacağını açıkladı.

Spotify’nin aylık ödeme sisteminin hiç karlı olmadığının altını çizen Apple Müzik patronu, fiyat noktasında tüm akış hizmetlerinin yeni bir sisteme geçiş yapması gerektiğini belirtti. Spotify, bünyesinde bulunan milyonlarca şarkı sayesinde kullanıcıları kendisine çekiyor. Hem ücretsiz hem de ücretli sürümleri bulunan Spotify’ın özellikle premium kullanıcılarının çok memnun olduğu biliniyor. Şirket, bu memnuniyeti sağlamak için kar marjını mı düşürüyor bilemiyoruz, ancak diğer akış hizmetlerine nazaran tüm odağını bu alana yayan tek şirket olması, olası bir vurgunda en çok darbe yiyecek firmanın Spotify olmasına neden olabilir.

Burada bir yorum yapmam gerekirse, Iovine'in söyleminden; "çok para kazanamıyoruz, çünkü Spotify fiyatları düşürerek herkesi rekabete zorluyor" gibi bir söylem çıkartıyorum. Spotify kullansanız da kullanmasanız da, bu akış hizmetinin bu kadar uygun fiyatlara satılmasını ardındaki şirketin Spotify olduğunu açıkça görüyoruz. Spotify bugün iflas ettiğini duyursa, 1-2 ay içerisinde tüm müzik akış hizmetlerine 2-3 kat zam gelecek gibi duruyor.

Peki, sizce Iovine sözlerinde haklı mı? Yoksa en azından müzik sektöründe biraz uygun fiyatlarla karşılaşsak güzel olmaz mı? Yorumlarınızı bekliyorum.