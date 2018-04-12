Apple Müzik, Yeni Patronu İle 40 Milyon Aboneyi Kutluyor

Apple Müzik, her ne kadar Spotify’ın ardında kalmış gibi görünse de aslında yeni aboneler kazanarak büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda firma, 40 milyon abonesini kendilerini seçtikleri için kutluyor.

Apple Müzik, her ay abone tabanına yüzde beş kullanıcı kitlesi ekleyerek büyümeye devam ediyor. Her ne kadar Spotify’ın ardında kalmış gibi görünse de Apple Müzik'in, aslında Spotify’dan daha hızlı büyüdüğü açığa çıktı. Şimdi ise Apple Müzk bir dönüm noktasına ulaştı. 40 milyon aboneye sahip olan şirket başarısını kutlarken Oliver Schusser’ın, Apple Müzik ve Uluslar arası İçerik’in başkan yardımcılığı koltuğuna oturacağını da duyurdu.

Variety’nin kaynaklarına göre Schusser, yeni görevi için Londra’dan Californiya’ya taşınacak ve zamanını Curpertino ve Culver City’deki Apple ofisleri arasında mekik dokuyarak geçirecek. Oldukça sağlam bir geçmişi olan Schusser daha önce App Store, iTunes filmleri, iBooks, Apple Postcast ve benzeri yerlerde çalışmıştı.

Daha önceki başarılarına bu defa Apple Müzik’te devam edecek olan Schusser eminiz ki, bu işin altından da ustalık ile kalkacaktır. Peki siz Apple Müzik hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu kadar popüler olduğunun daha önce farkında mıydınız?