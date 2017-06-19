Apple Müzik, Yıllık 99 Dolarlık Yeni Bir Ödeme Planı Ekledi

Apple'dan Apple Müzik abonelerini sevindirecek bir haber geldi. Apple Müzik, aylık ödeme planlarının yanı sıra, daha hesaplı, yıllık 99 dolarlık ödeme planını ekledi.

Eğer Apple Müzik abonesiyseniz, her ay belli bir ücret ödüyorsunuz demektir. Ülkemizde bireysel üyeliği 9,99 TL, aile içi üyelik ise 14,99 TL'den fiyatlandırılıyor. Ayrıca üç aylık da ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Şimdi ise Apple Müzik'e ayrı bir yıllık ödeme planı eklendi.

Apple Müzik'in yurt dışı ücretlerinde ise bireysel üyeliği 9,99 dolar ve aile içi üyeliği de 14,99 dolar olarak görebiliyoruz. 99 dolarlık bireysel üyeliğin yıllık yeni ödeme planı ile Apple, kullanıcılara ödeme kolaylığı ve bir nevi indirim sunuyor. Bu ödeme planı birçok kullanıcıyı mutlu edecektir çünkü normalde yıllık 180 dolar gibi fiyat tutarken, bu plan ile 99 dolar ödemiş oluyorsunuz.

Mevcut bir üyeliğiniz varsa üyelik ayarlarınıza gidebilir ve yıllık ödeme planına geçebilirsiniz. Ancak yeni üye olacaksanız normal aylık ödeme ile ücretlendiriliyorsunuz. Bu nedenle yıllık ücret cazip geldiyse, aylık bir üyelik alıp sonrasında yıllığa geçebilirsiniz.

Yine de bu fiyatın her ülkede değişiklik gösterebileceğini ve ülkemizde de farklı olabileceğini belirtmiş olalım.