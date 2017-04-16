Apple Neden Kendi Geleneklerini Paramparça Ediyor?

Apple uzun süredir devam eden bazı geleneklerinden bu yıl vazgeçme niyetinde ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bilişim devinin bunun için sağlam bir nedeni var.

Apple hakkındaki son haberleri kaçırdıysanız, şirketin kendi gelenekleri “en azından bu yıl için” pek umursamadığını bilmeniz gerekiyor. "iPhone 8", “iPhone 7S” ve iPhone 7 üçlüsü sonbahar aylarında birlikte satışa sunulacak. Bu son derece şaşırtıcı zira Apple her yıl genelde sadece iki telefon tanır.

Phone 8 modelinde kenardan kenara OLED kullanması bekleniyor. Ayrıca yeni bir 3B yüz tarayıcı da donanım kalemleri arasında. Kablosuz şarj ile güçlenen cihazın tahmini fiyatı 1000 dolardan fazla olacak. Apple'ın kendi geleneğini hiçe saymasının en önemli nedeni iPhone'un 10.yaş günü olması. İPhone 8 yeni bir başlangıç olabilir ama bu pek de gerekli değil. Hali hazırda Apple, iPhone 7 gibi aşırı sade bir model ailesi ile rekor kar elde elde etti. Ancak tasarım toptan değişse bile Apple'a daima sadık kalacak muazzam bir kitle var. IPhone 7s'nin iPhone 7 tasarımını ciddi şekilde değiştirmesi beklenmiyor. Keza iPhone 7S Plus'da da aynı durumda geçerli. Amerikalı bilişim devi iPhone 8'i henüz resmen tanıtmadı ancak cihazdan çok şey beklendiği kulaklara çalınıyor. Şirket CEO'su Tiim Cook, "Akıllı telefonlar herkes içindir, iPhone'u belirli bir demografik unsurlarla sınırlamaya niyetli değiliz. Bence AR mimarisi çok büyük bir adım. Hayatını eğlenceli kılacak ve beni çok heyecanlandıran bir adım." ifadelerini kullanıyor.

Apple'ın dışında kimse, şirketin sonbaharda “tam olarak” neler planladığını biliyor. Ancak Apple gibi bir şirket bile tedarikçilerden sipariş ettiği 50 milyon ögeyi ve satış planını kolayca yalanlayamaz. Her şey beklendiği gibi olmaz. Ne de olsa iPhone 7 Plus, A10 işlemci ve çift flaşlı kamera beklenenden çok daha fazlasını verdi.