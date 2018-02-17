Apple, Yenilikler İçin Büyük Güncellemeleri Beklemeyecek

Apple, önemli yenilikler için büyük güncellemeleri beklemek yerine, bu yenilikleri ara sürümlerde de sunacak.

Apple'ın yazılım geliştirme ekibi tarafından açıklanan "kültürel değişim" adındaki yeni stratejisi, önemli yenilikleri ara güncellemelerle de sunmayı hedefliyor. Yani iOS 12'de görebileceğimiz yenilikler ilk tanıtıldığı anla sınırlı kalmayacak, 12.1 gibi ara sürümlerde de birtakım yenilikler sunulacak. Tabii bu, yeni iOS sürümünde büyük bir gelişme göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

FaceTime içinde Animoji karakterleri, "rahatsız etme" özelliğiyle ilgili geliştirmeler, Siri'nin Spotlight arama kısmı ile daha iyi şekilde çalışması ve yenilenecek olan Borsa uygulaması bu yeniliklerden bazıları. 2019'da gelmesi planlanan en büyük güncelleme ise, iPad tarafında gerçek çoklu pencere deneyimi sunuyor. Bu güncellemeyle kullanıcılar tarayıcıda sekmeler arasında dolaşır gibi, uygulamalar arasında dolaşabilecek.

iOS "karanlık mod" konsepti

Bunların dışında "Marzipan" kod adlı güncelleme sayesinde, geliştiriciler iOS uygulamalarını kolayca Mac OS platformuna taşıyabilecek. Aynı zamanda Apple'ın Ev uygulamasının Mac OS platformuna getirilmesiyle, HomeKit kontrolleri kolaylıkla yapılabilecek.

Yakın gelecekte ciddi tasarımsal değişikler yapmayı planlamayan Apple, 2019 yılına kadar performans ve güvenilirlik odaklı güncellemeler yapmayı planlıyor. Apple, yıllardır sürdürdüğü geleneğe devam ederse Haziran ayında WWDC konferansında tanıtılacak olan iOS 12, Eylül ayında herkesin kullanımına açılacak. Şirket, şu anda üzerinde çalıştığı iOS 11.3 güncellemesiyle kullanıcılara batarya sağlığı öğrenme ve eski cihazlardaki "otomatik yavaşlatma" özelliğinin kapatılabilmesi özelliğini getirecek. Bu güncelleme beraberinde 4 yeni Animoji, Mesajlar için iCloud desteği, ARKit 1.5, Apple Music ve Apple News uygulamalarında bazı değişiklikler getirecek.