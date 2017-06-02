Bu yazımızda Apple'ın önümüzdeki hafta düzenleyeceği geliştirici konferansı WWDC kapsamında tanıtacağı cihaz ve yazılımları bu yazımızda listeledik.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Worldwide Developer Conferance (WWDC) ya da Türkçe karşılığıyla Dünya Geliştirici Konferansı'nı bu yıl 5 Haziran - 9 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Peki Apple, önümüzdeki hafta başlayacak bu konferansında hangi yeni ürün ve yazılımlarını tanıtacak?

Daha önce yayınladığımız bir yazımızda Apple'ın bu yıl içinde tanıtmasını beklediğimiz cihazlarını derlemiştik. Bu yazımızda da Apple'ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek WWDC 2017'de tanıtacağı yazılımları ve ürünleri sizler için listeliyoruz.

iOS 11

Her yıl WWDC ektinliğinde yeni iOS sürümünü duyuran Apple, bu yıl da geleneğini bozmayacak ve iOS 11 sürümünün duyurusunu gerçekleştirerek bu sürümü geliştiriciler için yayınlayacak. Daha da ilerleyen tarihlerde iPhone 8'in tanıtılmasıyla birlikte iOS 11 güncellemesi tüm kullanıcılar için dağıtılacak.

watchOS 4

Apple'ın akıllı saati Apple Watch için sunulacak olan watchOS 4 sürümü, ortaya çıkan ilgilere göre özellikle sağlık alanında önemli yenilikleri beraberinde getirirken ciddi bir tasarımsal farklılık barındırmayacak. Ayrıca yeni watchOS 4 sürümü ile birlikte AirPods ile Apple Watch uyumluluğunun arttırılması ve bazı Apple Watch kontrollerinin kolaylaştırılması bekleniyor.

tvOS 11

Apple TV platformu için sunulacak olan tvOS 11 sürümü, Apple'ın WWDC 2017'de tanıtacağı diğer bir işletim sistemi sürümü olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda tvOS platformunun alacağı en kapsamlı sürüm güncellemesi olması beklenen bu güncelleme, izleyici profili gibi çeşitli özellikleri Apple TV platformuna kazandıracak. Bu durum da Apple'ın Netflix gibi kendine özel bir TV platformu kurmayı istediği iddilarını güçlendiriyor.

macOS 10.13

Apple'ın Mac platformunun alacağı en yeni güncellemelerden biri olacak olan macOS 10.13 güncellemesi, çeşitli optimizasyonların yanı sıra iddialara göre Mac platformuna yeni özellikler de ekleyecek ancak yeni macOS sürümünün detaylarına dair daha fazla bilgi henüz mevcut değil. Yeni sürümle ilgili tüm detayların bu bakımdan WWDC 2017'de saklandığını söyleyebiliriz.

10.5 inçlik yeni iPad Pro

Apple'ın iki iPad Pro modelinin ortasında yer alacak olan 10.5 inçlik yeni iPad Pro belirtilene göre WWDC 2017 etkinliğinde resmi olarak duyurulacak. 9.7 inçlik iPad Pro ile 13 inçlik iPad Pro'nun ortasında bir model olacak olan 10.5 inçlik iPad Pro, fiyat anlamında da iki tabletin ortasında yer alacak.

12 inçlik yeni MacBook

Bir süredir yenilenmeyen ancak yeni nesil MacBook Pro modellerine tasarımıyla ilham veren 12 inçlik MacBook modelinin bu yıl WWDC 2017 etkinliğinde güncellenmesi bekleniyor. Özellikle MacBook Air serisinin devam etmemesi üzerine iddialar, MacBook modeline MacBook Air'in görevlerinin yükleneceği yönünde.

Siri Speaker

Son günlerde nesnelerin interneti konusunun yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı asistanlar tek başlarına birer cihaz olmaya başladı. Google Home ve Amazon Alexa gibi cihazlardan sonra WWDC 2017'de Apple'ın sesli asistanı Siri de ayrı bir cihaz olarak karşımıza çıkacak.