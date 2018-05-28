Apple Önümüzdeki Sene 3 Arka Kameralı bir iPhone Tanıtabilir

3 arka kameralı telefon geleneğini başlatan Huawei’nin hemen ardından Apple’ın ayak sesleri duyulmaya başlandı.

Alman güvenlik analisti Jialin Lu’nun araştırmalarına göre, Apple 2019 yılında 3 arka kameraya sahip en az bir iPhone piyasaya sürecek. Lu’ya göre 3 kamera sistemi, stereoskopik görüş yoluyla bir nesnenin farklı açılardan fotoğrafları çekilerek, 3 boyutlu modellemeler yapılmasına imkan verecek. Üçgenleme yöntemiyle de iPhone ile nesne arasındaki mesafe hesaplanabilecek.

Araştırmalara göre tıpkı iPhone X cihazlarında bulunan TrueDepth teknolojisi gibi, telefonla elde edilen 3 boyutlu modellemeler artırılmış gerçeklik amacıyla kullanılabilecek. Ayrıca daha önceleri Webb, Apple’ın lazer ışınlarının nesnelere vurup geri sekmesi yoluyla 3 boyutlu modelleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Fakat Lu, Apple’ın bunun yerine 3 arka kamera kullanımını tercih edeceğine inanıyor.

Apple CEO’su Tim Cook ise son zamanlar artırılmış gerçekliğe olan derin ilgisini sık sık dile getiriyor. Bu arada geçen yıl Apple’ın İOS 11 sistemini kullanan iPhone ve iPad’ler için artırılmış gerçeklikli uygulamalar üretebilsinler diye ARKit platformunu duyurduğunu da hatırlatalım.

Tekrar telefona dönecek olursak, Lu’ya göre 3. kamera, çok daha uzak odak noktasına sahip olacak ve gelişmiş zoom imkanı sağlayacak. Görünüşe göre uzak odak kamerası ile, iPhone’a ilk defa 3x optik zoom özelliği gelecek. Bu da demek oluyor ki kadrajda dijital zoom ile bizleri karşılayan blur artık yavaş yavaş tarihe karışıyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, ve iPhone X modellerinde 2x optik zoom özelliği bulunmakta.

Öte yandan Huawei P20 Pro modelinin; biri 40 megapiksel lens, diğeri 20 megapiksel monochrome (tek renkli) lens ve üçüncüsü ise 8 megapiksel telefoto özellikli lens olmak üzere 3 arka kameraya ve 3x optik zoom özelliğine sahip ilk akıllı telefon olduğunu da belirtelim.