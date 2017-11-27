Apple, Önümüzdeki Sene 3 Farklı iPhone X Model Tanıtacak

Apple, bu sene iPhone'un 10. yılına özel olarak satışa sunduğu iPhone X'dan çok memnun kaldı. Şirket, şimdiden gelecek senenin planlarını yapmaya başladı.

Apple, eninde sonunda tüm iPhone modellerini, tıpkı iPhone X’da olduğu gibi çerçevesiz ekranla birlikte çıkaracaktır. Bu ekranlara sahip telefonların hangi isimlerle çıkacağı ise şu aniçin bilinmiyor. Bu sene çıkan amiral gemilerinin en küçüğü olan iPhone 8’de 4.7 inçlik bir ekran vardı. Apple, önümüzdeki yıl çıkacak telefonlarda bu boyut standardına bol çeşitlilik getirecek.

CURVED Labs’in yayınladığı yeni bir videoya göre önümüzdeki sene iPhone XS ve iPhone X Plus modellerinde 2 çerçevesiz ekranlı telefon göreceğiz. Normalde iPhone SE adı altında çıkan telefonu iPhone XS yaparak küçük boyutlu amiral gemilerine yeni bir soluk getirmek isteyen şirket, iPhone SE’nin tasarım ve boyutuna, iPhone X’da bulunan bazı kilit özellikleri ekleyecek.

Bildiğiniz gibi iPhone X’da 5.8 inçlik bir ekran var. Önümüzdeki yıl bu telefonun farklı boyutlara sahip versiyonlarının çıkmasını bekliyoruz. Bu telefonun büyüklüğünü yetersiz bulan kullanıcılar için ise, daha büyük boyutlu bir iPhone X Plus sunulacak. Bu telefon, iPhone’un diğer modellerine göre daha uzun bir pil ömrü sunacak.

Şu anda tüm bu bilgiler birer sızıntıdan ibaret, ancak bildiğiniz gibi burada yaptığımız sızıntı haberlerinin büyük bir yüzdesi daha sonradan gerçek bir bilgi olarak karşımıza çıkabiliyor. Sonuçta 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diyen atalarımız, bunu boşuna söylemiş olamaz.

Peki sizce iPhone X’un böyle 3 farklı modele ayrılması, Apple kullanıcılarını daha fazla memnun eder mi?