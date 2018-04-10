Apple, Üç Kameralı iPhone Modeli mi Çıkartacak?

Huawei’nin yeni gözdesi P20 Pro’nun üç kamera ile birlikte yakaladığı başarı, Apple’ın önümüzdeki yıl çıkartmayı planladığı iPhone modellerine uyarlanabilir. Standart haline gelen çift arka kameraya da elveda demenin vakti mi geliyor?

Çinli üretici Huawei, P20 serisinin üst düzey üyesi olan P20 Pro’nun arka kamera sayısını 3’e çıkarttı. Ancak bu adımın içi hiç de boş değildi. Cihazın fotoğraf performansı, birkaç yıl içinde profesyonel fotoğraf makinelerine veda edeceğimiz anlamına geliyor. Çünkü bu kamera sistemi, yapay zeka destekli bir işlemciyle birlikte beklentinin çok üzerinde sorunuçlar veriyor.

Yapay zeka denildiğinde Apple ve Huawei zaten bu iş için özel olarak tasarlanmış işlemcileri ilk kullanan firmalar oldular. Apple, iPhone X ve iPhone 8 ile birlikte A11 Bionic, Huawei ise Mate 10’dan itibaren Kirin serisiyle yapay zeka desteği sunmaya başladı. Performans avantajı dışında bu işlemcilerin en çok karşımıza çıkan özellikleri ise kameralar ve mobil fotoğrafçılık oldu.

iPhone X’un ekranındaki çentikle yeni bir akım başlatan Apple, bu kez alıntı yapılan taraf değil, alıntı yapan taraf olarak Huawei’nin 3 kameralı sistemini iPhone’lara getirmek için çalışıyor. Çoğu üreticinin fabrikasının bulunduğu Tayvan’da yayın yapan Daily News’e göre Apple, 2019 için 12 MP’lik ana sensöre sahip 3 arka kameraya sahip bir iPhone geliştiriyor. Cihazda dijital, optik ve hibrit zoom olarak adlandırılacak 3 farklı yakınlaştırma seçeneği de bulunacak. Optik zoom değeri ise 6X olacak.

iPhone X ve iPhone 8 Plus’ın arka kameraları, 2X optik zoom ve 10X dijital zoom desteği sunuyor. iPhone 8 ise 5X dijital zoom ile sınırlı kalıyor. Bir başka kamera eklenmesinin temel nedeni, zoom performansını iyileştirmektir. Teknik olarak dijital zoom, mevcut görüntüyü yakınlaştırdığı için bozulmalara neden olur. Ancak optik zoom için aynı şey söz konusu değildir, fotoğraflarda kalite kaybı yaşanmaz.



Huawei P20 Pro

12 MP’lik çift kameranın yanına 6 MP’lik bir sensör ekleyeceği söylenen Apple, böylece Huawei’nin başlatmış olduğu kamera akımına katılmış olacak. Huawei P20 Pro, söz konusu iPhone’dan kağıt üzerinde daha başarılı gözüküyor. Zira cihazın f/1.8 diyafram açıklığına sahip 40 MP’lik ana kamerası, f/1.6 dirafram açıklığı ile 20 MP monochrome lensi, f/1.4 diyafram açıklığı ile 3X optik zoom yapabilen birlikte 8MP’lik telefoto lensi bulunuyor.

Elbette şimdilik her şey varsayımdan ibaret. Eğer Apple bu sistemi uyarlamayı düşünüyorsa, stüdyo kalitesinde fotoğraflar yakalamak için daha çok çalışması gerekebilir.

2019 yılında çıkacak iPhone modelleri hakkında detaylar netleştikçe sizlere ulaştıracağız, takipte kalın.