Apple, Otomobiller İçin 3 Adımlı Yapay Zeka Geliştirecek!

Tim Cook, Bloomberg'le yaptığı röportajda, otonom alanında yapay zeka geliştirdiklerini belirtti.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, yaptığı röportajda Apple’ın “AI(yapay zeka) projelerinin anası” olacağını açıkladı. Bloomberg ile yapılan kısa bir röportajda söylediği bu söz, Apple’ın otonom alanında gerçekleştirdiği projeler üzerine açıklandı. Apple bilinenin aksine yalnızca telefon pazarında ilerlemiyor, telefon ve tablet dışında birbirinden farklı patentler geliştirmek için de uğraşıyor.

Şirket şimdi de yapay zekaları araba teknolojisi ile birleştirmenin peşinde. Cook’un açıklamalarına göre, Apple otonom alanında üç farklı faktörü birleştirerek araba patentleri üretecek. Bu faktörler, kendiliğinden sürüş yapan otomobiller, elektrikli araçlar ve binicilik paylaşımı olarak açıklandı. Bu üç şey Apple’ın gelecekte otomobil alanında yönelmek istediği alan olarak gözüküyor.

Tim Cook yaptığı açıklamalarda, Apple’ın pazarlama stratejisini düşünmeden önce teknolojisine odaklandığını belirtti.

Röportajın devamında, şirketin tam teşekküllü araç üretmek yerine bu araçların beynini üretmeye odaklandığının sinyallerini veren Cook, yapay zeka alanının belki de en zorlu projelerinden birisinin otonom alanı olduğunu söyledi. Sizce, Apple gibi devasa bir firmanın otonom alanında yapay zekalara odaklanması teknolojiyi hangi konuma getirecek?