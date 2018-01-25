Apple Otonom Araç Testi Filosunu 30 Araca Çıkardı

Apple'ın 3 araçla başlattığı çalışmalar, firmanın kendisine ait elektrikli araç üreteceği dedikodularına neden olmuştu. Fakat zaman içerisinde bu proje, araç üretiminden çok, mevcut araçlar üzerinde otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi yönünde gelişme kaydetti.

Apple, yapmakta olduğu otonom araç sürüş testlerinin sayısını büyük oranda arttırdı. Geçtiğimiz baharda üç otonom aracının yol testi için yetkililerden ilk onayı alan firmanın Kaliforniya eyaletine yaptığı yeni başvurular, Apple'ın o tarihten bu yana filosundaki test aracı sayısını 27'ye yükselttiğini gösteriyor.

Diğer firmaların otonom araç teknolojilerini test ettikleri gibi Apple' da özel olarak yüksek miktarda veri toplayan sensörlerle donatılmış Lexus RX450h araçlarını kullanıyor. DMV yetkililerinin açıklamalarına göre Apple otonom araç filosunu aynı model araçlarla genişletiyor.

Apple'ın otonom araçlarını halka açık mekanlarda test etmek için izin aldığı dönemden bu yana LIDAR ekipmanları yüklü beyaz renk elektrikli arabalardan bir kaçı bazı yollarda görüntülenmişlerdi.

Apple tüm otonom araç testlerine yönelik herhangi bir ürün planı duyurusu yapmadı şimdiye değin fakat firmanın yöneticisi Tim Cook Apple'ın otonom sistem araştırmasına olan ilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı daha önce.

İlk olarak duyurulan Apple projesine göre firma, kendi kod ismiyle adlandırdığı 'Project Titan' programı altında firmaya ait bir elektrikli araç yapmayı tasarlıyordu. Fakat geçen zaman içerisinde bu proje değişime uğrayarak, daha çok otonom sistemlerin testi üzerinde yoğunlaşmaya dönüştü.