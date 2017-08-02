Tim Cook Otonom Sistemlere Yatırım Yaptıklarını Açıkladı

Teknoloji devi şirket Apple'ın SEO'su Tim Cook, oto-pilot sistemlerine övgüler yağdırırken, devam eden bir otonom projesine büyük yatırım yaptıklarından bahsetti.

Bu yılın başlarında Tim Cook oto-pilot otomobil teknolojisini "inanılmaz heyecan verici" olarak nitelendirdi ve Apple'ın otonom sistemlere ağırlık verdiğini söyledi. Bunun yanında Tim Cook, Apple'ın otonom yatırımlarıyla ilgili biraz daha açıklama yaptı.

Cook, Apple'ın özerk sistemlere büyük bir yatırım yaptıklarını açıkladı. Dahası, Apple'ın teknolojiyle ilgili olarak "devam eden büyük bir projesi" olduğunu söyledi. Bunun üzerine hayal gücünüzü kullanabilirsiniz zira şimdilik bu projenin ne olduğu konusunda bir bilgi yok.

Tim Cook, "Özerk sistemlere çok odaklandık. Devam edecek büyük bir projemiz var ve bunun için büyük bir yatırım yapıyoruz. Bizim bakış açımızdan, özerklik tüm AI projelerinin anası gibidir." dedi. Oto-pilot teknolojisine övgüde bulunan Cook, bugün yaptığı açıklamada, otonomun belki de Apple'ın odaklandığı noktayı ima eden daha derin uygulamalara sahip olduğunu söyledi. "Özerk sistemler çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bir araç sadece bir tanesidir, ancak aracın birçok farklı alanı vardır. Ve bundan daha fazla bahsetmek istemiyorum "dedi.

Tim Cook'un da yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yeni otonom, birçok farklı türde olabilir ve bizleri şaşırtabilir. Yine de Apple açıklama yapmadığı sürece, sadece fikir yürütmekle kalıyoruz.