Apple'ın Otonom Sürüş Üzerine Çalışması Ne Anlama Geliyor?

Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Apple, son yıllarda otonom sürüş sistemleri üzerine yaptığı ciddi çalışmalarla adından söz ettiriyor. Ser verip sır vermemek için büyük bir gizlilikle hareket eden firma, sessiz sedasız otomotiv teknolojileri konusunda devrim yapmaya hazırlanıyor.

Kendi kendine giden araçlar, bilim kurgu dünyasındaki en büyük fantezilerin başında gelir. Artık bu işin kurgu kısmını çekip çıkartabiliriz, çünkü günümüzün en büyük teknoloji sermayelerine sahip şirketleri, uzun yıllardır aynı şey üzerine ter döküyorlar. Motor Trend dergisine yansıyan detaylara göre Apple, Kaliforniya’da test ettiği araçların sayılarını yükseltti. Peki büyük elmanın otoyollarda hüküm sürmesi ne anlama geliyor? Daha da önemlisi, niyeti belliyse niçin bu kadar yavaş ilerleme kaydediyor?

Ocak ayından itibaren Apple’ın Kaliforniya caddelerinde 55 araçlık otonom sürüş sitemleri filosu olduğunu, bu araçların test aşamasında görevli 83 sürücüye sahip olduğunu biliyoruz. Bu sürücülerin görevi, kendi kendine giden araçların içinde güvenlik önlemi olmak. Olası kazalar, şirketin Ar-Ge çalışmalarını sekteye uğratabilir. Kaliforniya’da özerk araç sistemlerini test eden şirketlerin sayılarını düşününce, sokaktaki insanların canının bu sürücülere bağlı olduğunu da görüyoruz.

2017 Nisan’da bu araçların test edilmeleri için gerekli resmi izinleri alan Apple’ın Ocak 2019’a kadar neler yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yapma zorunluluğu bulunmuyor. Diğer otonom sürüş testi yapan şirketler, zaten otomotiv sektörüyle ilişkili çalışma alanlarına sahipler. Örneğin Uber ya da Tesla’nın böyle sistemler üzerine yatırım yapması çok doğal. Apple ise bu işin kaymağında.

Bir şirket eğer otonom araçlar üzerine çalışıyorsa, ondan büyük fabrikalar, dev üretim bantları, robot işçiler görmeyi, bu fabrikalarda kendi markasına sahip araçlar üretmesini bekleriz. Bu beklenti doğaldır, ancak Apple için öyle değil. Firma araba üretmek konusunda kaynak bulabilir, fakat bu işe kalkışması itibarını zedeler, ürün gamını genişletir ve kafaları karıştırır. Apple’ın amacı, kendi markasını otonom sürüş sistemlerinde yaşatmak.

Otonom sistemler aynı zamanda günümüzün yapay zeka teknolojilerin aktif olarak test edilmesine imkan tanıyan en gelişmiş alanlar arasındalar. Yani Apple, sadece yapay zeka yazılımlarının testleri için bu iş alanına yönelmiş olabilir.

Diğer otomobil üreticilerinin, özellikle Ford, BMW ve Volkswagen gibi devlerin otonom sürüşler konusunda teknoloji şirketleri kadar iyi olmadıklarını biliyoruz. O halde tutunmak isteyen geleneksel otomotiv devleri, otonom araçlar çıkartmak istediklerinde ne yapacaklar? Cevap belli: Parayı basıp bu sistemleri Apple gibi şirketlerden alacaklar.

Teknoloji dünyasının ve gerçek dünyanın finansman açısından en değerli şirketi Apple da büyük oyuna girmiş durumda. Bakalım şirketten bu konuda net bir açıklama görecek miyiz.