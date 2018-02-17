Apple Park, Apple’ın Yeni Resmi Kurumsal Adresi Oldu

Apple’ın eski merkez binasındaki ofisler ve çalışanlar Apple Park'a taşınmaya başladı.

Steve Jobs'ın vizyonunu hayata geçirmek amacıyla inşasına başlanan Apple Park, Apple’ın yeni kurumsal adresi oldu. Camdan duvarlardan oluşan yenilikçi bir tasarıma sahip olan bina, bu nedenle bir çok kez eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Bina içerisinde yürüyen müşteriler ve çalışanlar göremedikleri için defalarca bu duvarlara çarptı. Ayrıca çalışanlar odalarını herkes görebildiği için rahat konsantre olamamaktan da şikayetçi. Başlangıçta bazı çalışanlar geçici bir çözüm olarak duvarlara poster astılar, ancak daha sonra Apple tarafından bu posterler yasaklandı ve kaldırıldı.

Başlangıçta kampüs 2 olarak adlandırılan Apple Park, Steve Jobs tarafından 2011 yılında kullanıma açıldı. İlk bakışta uzay gemisini andıran bir mimariye sahip olan bina, 4 yıl süren inşa aşamasının ardından tamamlandı. Resmi adres olarak gösterilmesinin ardından 12 bin çalışanın yıl sonuna kadar taşınacağı tahmin ediliyor. Ayrıca taşınma işlemleri kapsamında ana ofisteki 12 departmandan 5’i geçici doluluk izni alarak taşınmaya başladı. Apple Park sizce de Apple gibi devasa bir şirketin kurumsal yüzü olacak kadar güzel bir tasarıma sahip mi?